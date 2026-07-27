Chivas se tranquiliza; La 'Hormiga' González no se va a Europa 

La irrupción de Armando González ha sido una de las mejores noticias del futbol mexicano en los últimos años. De canterano con pocos minutos a campeón de goleo y una referencia ofensiva del Rebaño.

A pesar de que fue convocado para el Mundial 2026, su participación fue mínima: apenas alrededor de 14 minutos, todos en el partido inaugural ante Sudáfrica.

Ahora, con una sequía de goles que ya suma varios partidos y sin una oferta concreta sobre la mesa, su sueño de dar el salto a Europa podría retrasarse más de lo esperado.

El Rebaño Sagrado abrió el telón con todos sus seleccionados nacionales que vieron actividad en el Mundial 2026. En la imagen, Armando González "la Hormiga". Mexsport

La directiva de Chivas no contempla la salida de la Hormiga

Según información del periodista César Luis Merlo, el Guadalajara no está considerando en este momento una posible transferencia de la ‘Hormiga’ González.

La institución rojiblanca prioriza mantener a su principal figura ofensiva de cara al Apertura 2026 y al proyecto que encabeza Gabriel Milito.

El Guadalajara confía en que González recupere su mejor nivel goleador en la Liga MX y que cualquier movimiento internacional solo se analizaría si llega una propuesta que realmente convenga a todas las partes. Por ahora, la postura interna es de continuidad.

¿Qué clubes han sondeado el fichaje de la hormiga?

En las últimas semanas han circulado rumores que vinculan a la Hormiga con varios equipos europeos.

Entre los nombres que más se han mencionado están el Feyenoord, el FC Barcelona, el West Ham United, el Celtic, el Sporting de Lisboa y el Borussia Dortmund, aunque hasta el momento ninguno ha presentado una oferta formal.

'Hormiga' González sentado sobre el césped. Mexsport

La cláusula de rescisión de Armando González con Chivas, establecida en su renovación hasta 2029, es de 15 millones de dólares para clubes de Europa y de 18 millones de dólares si el interesado es un equipo de cualquier otra liga o continente.