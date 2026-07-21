VIDEO: Los 12 golazos nominados al mejor del Mundial 2026: ¡Vota por Messi, Mbappé o Ferran Torres!

La FIFA anunció la lista de los 12 candidatos nominados al prestigioso premio Hyundai al Mejor Gol del Mundial 2026, habilitando las votaciones digitales para los aficionados a nivel global. El video interactivo incrustado permite revivir cada una de las obras de arte antes de emitir tu voto oficial en la plataforma web del organismo. En esta selecta lista, leyendas consagradas comparten espacio con las revelaciones del torneo que sorprendieron al planeta entero.

¿Cuáles son los 12 goles nominados por la FIFA al mejor del Mundial 2026?

La lista oficial de nominaciones incluye jugadas colectivas, potentes disparos de media distancia y definiciones agónicas en las fases finales del certamen:

Ferran Torres (España): Su histórica anotación en la prórroga de la gran Final contra Argentina que le otorgó el título del mundo a la selección española.

Su histórica anotación en la prórroga de la gran Final contra Argentina que le otorgó el título del mundo a la selección española. Lionel Messi (Argentina): El soberbio disparo que abrió el marcador ante Argelia en el partido debut de la fase de grupos.

El soberbio disparo que abrió el marcador ante Argelia en el partido debut de la fase de grupos. Julián Álvarez (Argentina): Una espectacular definición directa a la escuadra durante el tiempo extra contra Suiza en los cuartos de final.

Una espectacular definición directa a la escuadra durante el tiempo extra contra Suiza en los cuartos de final. Kylian Mbappé (Francia): Su segundo gol en la victoria frente a Senegal en la primera ronda.

Su segundo gol en la victoria frente a Senegal en la primera ronda. Jude Bellingham (Inglaterra): Genialidad individual con amagues en el área ante Francia en el duelo por el tercer puesto.

Genialidad individual con amagues en el área ante Francia en el duelo por el tercer puesto. Erling Haaland (Noruega): Un potente zurdazo desde fuera del área frente a Brasil en los octavos de final.

Un potente zurdazo desde fuera del área frente a Brasil en los octavos de final. Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde): El histórico remate al ángulo de media distancia contra Argentina en la ronda de dieciseisavos de final.

El histórico remate al ángulo de media distancia contra Argentina en la ronda de dieciseisavos de final. Wildon Isidor (Haití): El disparo de volea directo a la escuadra defendida por Bono frente a Marruecos.

El disparo de volea directo a la escuadra defendida por Bono frente a Marruecos. Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina): Jugada individual eludiendo defensores antes de colgar el balón del ángulo contra Qatar.

Jugada individual eludiendo defensores antes de colgar el balón del ángulo contra Qatar. Daizen Maeda (Japón): Definición precisa en mano a mano tras una larga secuencia colectiva frente a Suecia.

Definición precisa en mano a mano tras una larga secuencia colectiva frente a Suecia. Eldor Shomurodov (Uzbekistán): Vaselina perfecta y milimétrica desde un ángulo muy cerrado contra la RD del Congo.

Vaselina perfecta y milimétrica desde un ángulo muy cerrado contra la RD del Congo. Elijah Just (Nueva Zelanda): Remate potente tras una gran combinación colectiva frente a Irán.

¿Cómo votar en línea por el mejor gol del Mundial 2026?

Para participar en la elección masiva y registrar tu anotación favorita, la FIFA ha establecido las siguientes pautas digitales:

Fecha límite: El sistema de votación digital cerrará oficialmente el próximo 27 de julio .

El sistema de votación digital cerrará oficialmente el próximo . Requisitos de ingreso: Los usuarios deben acceder a la página web oficial de la FIFA y registrarse con una cuenta en la base de datos de FIFA ID.

El gol ganador de la Copa del Mundo se anunciará de manera pública inmediatamente después de concluir el conteo total de los votos de los fanáticos.