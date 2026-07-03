Argentina sufre, elimina y apaga el sueño de un heroico y emotivo Cabo Verde

Necesitando de Tiempos Extra durante el duelo correspondiente a los 16avos de Final, Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde y apagó el sueño de unos Tiburones Azules que ilusionaron en el Mundial 2026; el actual campeón del mundo jugará los Octavos de Final ante Egipto.

Tras concluir como líderes del Grupo J, Argentina llegaba como amplio favorito para obtener su boleto a la siguiente ronda y un tanto de Lionel Messi en la primera media hora del compromiso llenaba de confianza a los actuales campeones del mundo.

Argentina 1-0 Cabo Verde

Recibiendo un pase por la espalda de los defensores, Lionel Messi controló de parte externa con la pierna izquierda y definió ante la salida de Vozinha, desatando el grito de gol en el minuto 28 del compromiso en Miami y llegando a 20 goles en la historia de las Copas del Mundo.

Argentina 1-1 Cabo Verde

Los minutos pasaron y el compromiso se marchó al descanso con ventaja para la Albiceleste, sin embargo, el ‘quita risas’ llegaría desde los pies de Deroy Duarte, quien cruzó su disparo y en el 59’ igualó el compromiso correspondiente a los 16avos de Final.

La gran revelación del Mundial 2026 que terminó 2º del Grupo H -como lo es Cabo Verde- vivió minutos de heroísmo total y Vozinha evitó en dos ocasiones que Lionel Messi pusiera el 2-1, llegando hasta los instantes finales con vida ante el actual y tres veces campeón del mundo.

Argentina 2-1 Cabo Verde

Iniciado el Tiempo Extra, Lisandro Martínez apareció a segundo poste y bajó el balón para empalmarlo de pierna izquierda y anotar un gol que llenaba de tranquilidad en el 92’ a Lionel Scaloni y compañía, pero no todo estaba dicho…

Argentina 2-2 Cabo Verde

Agonizaba el primer lapso de los Tiempos Extra y Sidny Lopes hizo la jugada de ensueño, quitándose la marca rival y pegando de parte interna hacia el segundo poste de Emiliano Martínez quien con su vuelo hizo más bello el gol que gritó un Continente entero -y más- durante el minuto 103.

Argentina 3-2 Cabo Verde

La tensión se respiraba y ponía en predicamentos a Argentina, hasta que un tiro de esquina desde la banda de la izquierda por parte de Lionel Messi encontró la cabeza de Cuti Romero, quien mandó el balón al fondo de las redes para una ventaja definitiva al 111’.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

Argentina enfrentará a Egipto en los Octavos de Final en busca de mantenerse con la ilusión de bordar una nueva estrella en su escudo y convertirse en el tercer bicampeón en la historia de la justa más importante del futbol.

Estos son todos los detalles del compromiso con sede en Atlanta:

Día: martes 7 de julio, 2026.

Horario: 10:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Atlanta Stadium / 68,239 espectadores.

Posible rival en Cuartos de Final: Ganador del Suiza Vs Colombia/Ghana.

El Atlanta Stadium cuenta con una capacidad para 68,239 espectadores. Reuters

BFG