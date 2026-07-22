La última proeza de Vozinha en el Mundial 2026: Entra al once ideal oficial junto a Lionel Messi

El anuncio oficial del once ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sacudió el panorama del futbol tras confirmar una de las narrativas más entrañables del torneo. La gran sorpresa la dio el veterano guardameta Vozinha, representante de la debutante selección de Cabo Verde, quien irrumpió en este selecto grupo junto a estrellas mundiales como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

A través de un sistema de votación híbrido gestionado en la plataforma digital FIFA+, millones de aficionados configuraron la alineación perfecta del certamen. Con casi el 40 por ciento de las preferencias en su posición, el arquero africano se coló en el olimpo del futbol internacional. Su nombre comparte cartelera con superestrellas consolidadas de la talla de Messi, Mbappé, Erling Haaland y el Balón de Oro, Rodri.

Este impulso masivo en redes sociales provocó una avalancha de votos digitales que situó a Vozinha por encima de porteros de élite nominados como el argentino Emiliano "Dibu" Martínez o el español Unai Simón.

¿Cómo se eligió el 11 ideal del Mundial 2026 de la FIFA?

Para asegurar la rigurosidad deportiva del once ideal, el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (TSG) implementó un filtro estadístico previo. Los analistas nominaron únicamente a cuatro futbolistas por posición basándose en variables de rendimiento como efectividad de pases, recuperaciones, goles esperados y minutos jugados en la cancha, equilibrando la popularidad y el mérito técnico.

El resultado final arroja una alineación de ensueño con un dominio marcado por los países finalistas. España y Francia aportaron tres jugadores cada uno a la lista definitiva, apuntalados por el liderazgo del mediocampista ibérico Rodri. Sin embargo, la espectacular delantera conformada por el tridente de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi es la que mejor ilustra el calibre de las figuras mundiales.Alineación oficial del Once Ideal de la Copa del Mundo 2026

Portero: Vozinha (Cabo Verde).

Vozinha (Cabo Verde). Defensas: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España).

Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España). Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra).

Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra). Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia).

¿Qué figuras quedaron fuera del once ideal de la FIFA?

Este tipo de votaciones abrenpaso a la polémica cuando quedan fuera varias estrellas, como pasó con el equipo campeón, que tuvo la mejor defensiva, pero cuyos centrales, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte no fueron contemplados para las votaciones. Lamine Yamal tampoco llegó a este grupo ideal, al igual que el portugués Cristiano Ronaldo.