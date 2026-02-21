El invierno de dos gigantes: comienza el ocaso de las carreras de LeBron y Curry

LeBron James y Stephen Curry dieron vida a una rivalidad que los llevó a enfrentarse en cuatro ocasiones por el título de la NBA en el cenit de sus trayectorias. Ahora las dos estrellas viven una campaña que les recuerda que han llegado al ocaso de sus brillantes trayectorias y que serán recompensadas al ser considerados leyendas de las duelas.

Esta semana Curry se cayó de los listados de jugadores que aspiran a ser considerados para los premios al final de la campaña y los equipos ideales al no darle las matemáticas para cubrir la cantidad mínima de 65 partidos debido a las lesiones.

El nombre de James ya se había borrado hace un par de semanas por todos los dilemas físicos que han hecho de sus ausencias un tema de conversación alrededor del tiempo que seguirá en la liga después de 23 temporadas.

Foto: AFP.

Una férrea rivalidad que definió al campeón de la NBA en más de una ocasión

Hace una década ambos protagonizaron la rivalidad más fuerte cuando los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers se enfrentaron entre 2015 y 2018 en la serie final, con un saldo de tres títulos para los Warriors y el único cetro para el deporte en Cleveland de mano de James, con una de los enfrentamientos más dramáticos y que le negó a Curry coronar una campaña con el récord de fase regular de 73-9.

Los rivales en la duela, que cuando se retiren uno será el líder histórico de puntos y el otro el mejor encestador de triples de todos los tiempos ahora los tiene del mismo lado de la duela frente al paso del tiempo como un oponente común.

El récord de puntos de la NBA vs. El mejor tirador de triples

James, que cada noche echa más puntos en la bolsa de marca al llevar 42,975 (más de 51,000 sumando postemporada) a sus 41 años, había sido un ejemplo de regularidad en sus anteriores 22 campañas hasta que antes del inicio de la actual un problema de ciática lo hizo perderse las primeras dos semanas y así comenzar un camino en el que sus ausencias lo alejaron por primera vez en su trayectoria de estar en las boletas para elegir a los ganadores de premios individuales y de formar parte de los mejores equipos.

Stephen Curry, de 37 años y con 17 campañas, ya había sorteado duras lesiones que en su momento le hicieron perder casi una campaña completa en 2019-2020. La rodilla derecha ha sido la que más lo ha afectado esta temporada y que hizo que se perdiera el All Star Game del fin de semana pasado.

Así es como estos ganadores de ocho títulos de la NBA y que han disputado 16 series por el campeonato ven que el paso del tiempo ya deja más secuelas, recordándoles que el final de sus trayectorias puede estar cerca… Pero eso sí, con un sitio seguro como inmortales en el Salón de la Fama en la primera de sus oportunidades para ser elegidos.

*mcam