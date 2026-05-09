Polémica 'mancha' gol de Cruz Azul que liquidó al Atlas

Con arbitraje de Katia Itzel García, la polémica no se alejó de la eliminatoria entre Cruz Azul y Atlas, donde La Máquina aprovechó una jugada que no se marcó como penal en favor de los Rojinegros; inmediatamente después anotaron y liquidaron la serie.

Enviando un centro al área en busca de un remate que volviera a meter al Atlas en la eliminatoria que cerraba su actividad en la cancha del Estadio Banorte, Omar Campos desvió el esférico con la mano y cambió la trayectoria del balón.

Pese a los reclamos por parte de los futbolistas visitantes, Katia Itzel García hizo caso omiso, no necesitó de la revisión en el monitor del VAR, y dictaminó que el encuentro debía seguir su curso de manera natural.

Ante la marcación de la árbitra mexicana que será parte del Mundial 2026, Fernando El Cantante Guerrero aseguró en sus redes sociales que la pena máxima debía marcarse, otorgándole un penal que podía igualar el marcador global en caso de que el tanto se terminara convirtiendo.

Penal a favor de @AtlasFC que no se sanciona, la mano de Campos de @CruzAzul amplía el volumen de su cuerpo e incluso hace un movimiento que provoca que toque el balón con su mano”.

De manera inmediata, José Paradela quedó frente al arco tapatío para anotar el primer tanto de la noche y conseguir el 4-2 global que finiquitaba las aspiraciones de los visitantes, ya que luego de haber quedado en el 6º sitio de la tabla general, debían anotar 3 goles más sin recibir un nuevo castigo cementero para avanzar hacia las Semifinales del Clausura 2026.

Será en los siguientes días donde la Comisión de Arbitraje pueda romper el silencio y dictaminar las razones por las cuales esta jugada no terminó marcándose como penal, polémica en la que el nombre de Katia Itzel García lució.

BFG