Revelan los cargos contra Omar N: ¿podrá salir de prisión o enfrenta un proceso más grave?

La situación jurídica del boxeador Omar Chávez ha tomado un rumbo crítico tras confirmarse los cargos penales que llevaron a su detención en los juzgados de la sindicatura de Aguaruto. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, enfrenta un proceso formal por el delito de violencia familiar derivado de la presunta agresión física y verbal en contra de su pareja sentimental, un expediente que se había integrado semanas atrás y que escaló debido a la recurrente renuencia del pugilista para comparecer ante la justicia sinaloense.

El arresto del deportista no se derivó de un operativo en la vía pública, sino de una orden de comparecencia ejecutada al interior de la sede judicial este miércoles. De acuerdo con reportes de medios locales en Sinaloa, Chávez había evadido de manera sistemática los citatorios previos emitidos por el juez de control para desahogar la denuncia en su contra. Ante este historial de desacatos y el evidente riesgo de sustracción de la justicia, la autoridad judicial determinó modificar las medidas cautelares durante el desarrollo de la audiencia inicial, ordenando su reclusión inmediata en el Centro Penitenciario de Aguaruto bajo la figura de prisión preventiva justificada.

¿Permanecerá detenido?

Una vez que el juez dictó la medida cautelar intramuros, la policía procesal del recinto entregó formalmente al sinaloense a los elementos de la Policía Estatal Preventiva para su traslado y resguardo en las celdas del penal. Con este movimiento, se confirmó que el hermano menor de Julio César Chávez Jr. deberá permanecer privado de su libertad al menos durante los próximos cinco días, mientras sus abogados defensores preparan la estrategia para la siguiente etapa procesal.

El futuro inmediato del boxeador se definirá el próximo lunes 25 de mayo de 2026, fecha fijada por el tribunal para la reanudación de la audiencia. En dicha sesión, la defensa de Chávez tendrá dos vías legales claras para determinar si el deportista recupera la libertad o si permanece tras las rejas. La primera opción radica en acogerse a una salida alterna mediante un acuerdo reparatorio, lo que implicaría solventar económicamente los daños ocasionados a la víctima a cambio de la suspensión del proceso; la segunda vía será debatir el fondo de la acusación penal para intentar apelar la no vinculación a proceso, un escenario donde sus litigantes buscarán desestimar las pruebas de la fiscalía para evitar que el púgil enfrente un juicio formal en reclusión.