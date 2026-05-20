Las claves de Pumas para ganar la Final a Cruz Azul: el estadio Olímpico y Keylor Navas

La jerarquía sale a flote en una final. En Pumas lo saben y dejaron claro que tener un plantel más acostumbrado a este tipo de escenarios, será la clave en la final contra Cruz Azul. Y en el centro de esa confianza aparece un nombre que impone respeto por sí solo: Keylor Navas.

Para los universitarios, contar con un arquero tricampeón de Europa representa mucho más que seguridad bajo los tres postes. Es liderazgo, experiencia y voz de mando en los momentos de máxima presión.

“Es un honor jugar con Keylor. Es el que organiza todo, el que ve todas las jugadas desde atrás y cómo podemos funcionar, en qué momento hacerlo. Es además nuestro capital, el jugador con más jerarquía, con más títulos también. Estamos felices de tenerlo atrás y que todo el tiempo nos está hablando”, señaló Álvaro Ángulo.

LA EXPERIENCIA DE KEYLOR NAVAS, FUNDAMENTAL

La “Pantera” Angulo incluso fue más allá y aseguró que la experiencia internacional puede inclinar la balanza en la final.

José Paradela conduciendo el balón ante Álvaro Angulo. Mexsport

“Iremos por todo, no podemos especular. Queremos ganar, ser campeones y lo que más pesa, además de la historia, es la jerarquía de cada jugador. Sin temor a decirlo, tenemos gente con más jerarquía: campeones de Champions, de Libertadores, en Brasil, en Colombia. Pesa mucho contar con quienes saben jugar estos partidos”, añadió.

El ambiente también comenzó a calentarse por el tema de la localía en el Olímpico Universitario. Nathan Silva recordó que, aunque Cruz Azul ha jugado ahí como local administrativo, Ciudad Universitaria seguirá siendo territorio auriazul.

“Es un rival al que respetamos, pero ellos rentaron nuestra casa; entonces, con todo respeto, ellos no tienen estadio para jugar y nosotros los ayudamos”, dijo el brasileño.

Jordan Carrillo metido de lleno en la Final

En medio de la tensión por la final, Jordan Carrillo también vive días especiales luego de aparecer en la prelista de 55 jugadores de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Jordan Carillo entrenando con Pumas. Foto de X: @PumasMX

Sin embargo, el mediocampista dejó claro que toda su atención está puesta en levantar el título con Pumas.

“Yo qué más quisiera que estar entrenando ya para el Mundial. Voy a seguir con lo mío, la ilusión no se me va, pero lo primero que quiero es ganar el partido y levantar la copa”, afirmó Carrillo, uno de los más queridos por la afición.