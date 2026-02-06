Así será el regreso de México para las eliminatorias mundialistas

La Selección Mexicana volverá a disputar una eliminatoria mundialista completa rumbo a la Copa del Mundo 2030. A pocos meses de que México, Estados Unidos y Canadá alberguen el Mundial 2026 como sedes conjuntas, Concacaf dio a conocer el calendario de selecciones para el ciclo 2026-2030, que culminará con la justa mundialista en España, Marruecos y Portugal, con partidos inaugurales conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El anuncio marca un punto clave para México. Tras clasificar de forma automática al Mundial 2026 por su condición de anfitrión, el Tricolor regresará a competir por su boleto en el siguiente proceso, ahora sí bajo un formato eliminatorio completo y sin privilegios de sede.

Concacaf confirmó que habrá seis boletos directos y medio para la región rumbo al Mundial 2030. A diferencia del proceso anterior, en esta ocasión México, Estados Unidos y Canadá estarán incluidos desde el inicio y pelearán en igualdad de condiciones con el resto de las selecciones del área.

El formato será el mismo que utilizaron los países centroamericanos y caribeños en la eliminatoria pasada. Las fases preliminares comenzarán en septiembre de 2027, mientras que la Ronda Final se disputará en septiembre de 2029.

Esa Ronda Final estará integrada por tres grupos de cuatro selecciones. Los equipos que terminen en primer y segundo lugar de cada sector obtendrán clasificación directa al Mundial, mientras que los dos mejores terceros lugares se enfrentarán en un Play-In para definir al representante de Concacaf en la Repesca Internacional.

En cuanto al calendario de competencias regionales, la Copa Oro se jugará en los veranos de 2027 y 2029, intercalándose con dos ediciones de la Nations League, que arrancarán en otoño de 2026 y 2028, respectivamente.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, la Nations League contará con Finales también para las Ligas B y C. Hasta ahora, únicamente la Liga A, donde compite la Selección Mexicana, disputaba una fase final, lo que ampliará la relevancia competitiva del torneo para toda la región.