Pumas: Keylor Navas rompe el silencio tras la Final del Clausura 2026 y manda mensaje a la afición

A un par de días de haber acariciado la gloria y perder la Final del Clausura 2026, el portero y capitán de los Pumas, Keylor Navas, reapareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje para la afición felina, dejando en claro el orgullo que siente por el plantel a pesar de no haber levantado el título de la Liga MX.

Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. ¡GOYA!”, lanzó el guardameta costarricense en sus redes sociales.

Navas destacó la importancia de los seguidores de los Pumas en el Clausura 2026 Captura de pantalla

El muro tico que llevó a Pumas hasta la Final

La temporada del legendario arquero centroamericano fue sencillamente espectacular. Las atajadas salvadoras de Navas resultaron fundamentales a lo largo del certamen, convirtiéndose en el factor clave para que la escuadra del Pedregal amarrara el liderato general de la fase regular y, posteriormente, firmara su boleto hasta la serie por el campeonato en la Liguilla.

Además de su imponente nivel bajo los tres postes, el tico se consolidó como el auténtico jefe y la voz de mando dentro del vestidor universitario, ganándose el respeto absoluto de la plantilla y el amor de la comunidad auriazul.

Asimismo, Keylor se convirtió en un líder dentro del vestidor de los Pumas, razón por la que la directiva auriazul hizo el trabajo necesario para poder renovarlo, extendiendo el contrato del portero tico un año más, el cual expirará en 2027.