Argentina llega al Mundial 2026 con Messi, Dibu y Romero lesionados: la crisis del campeón

El campeón defensor llega al Mundial con el pie en el acelerador y la cabeza en la enfermería.

A 16 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, la lesión de Lionel Messi encendió las alarmas en el entorno de la albiceleste. Pero el capitán no está solo en la lista de bajas: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano ‘Dibu’ Martínez arrastran distintas dolencias en la preparación para la defensa del título obtenido en Qatar.

¿Qué lesión sufrió Messi y cuándo volverá a jugar?

El capitán del Inter Miami tuvo que retirarse del terreno de juego el domingo 24 de mayo durante el partido ante Philadelphia Union, debido a una molestia física. Los estudios posteriores arrojaron el diagnóstico: una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, con plazos de recuperación sujetos a su evolución clínica y funcional.

Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, la recuperación demandaría entre 10 y 14 días, por lo que todo indica que el rosarino llegará en condiciones al debut mundialista. No obstante, la intención de Scaloni es no acelerar tiempos: Messi no sería arriesgado en los amistosos del 6 de junio ante Honduras en Texas ni el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

El Dibu Martínez aspira a ser otra vez el arquero titular de Argentina en el Mundial. Reuters

La alarmante lesión del 'Dibu' Martínez

Emiliano Martínez se fracturó un dedo durante el precalentamiento previo a la final de la Liga Europa 2026 en Estambul. El arquero titular de la albiceleste jugó ese partido con la fractura y respondió en el momento decisivo. En el entorno albiceleste hay optimismo de que estará disponible desde el arranque del debut ante Argelia el 16 de junio, aunque tampoco será expuesto en los amistosos previos.

¿Cuál es la situación de la defensa de Argentina para el Mundial?

El mayor foco de preocupación para Scaloni está en la línea de fondo. Cristian Romero se recupera de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha sufrido en abril con el Tottenham; su caso es el que más incertidumbre genera, pues podría perderse los primeros partidos del torneo.

A eso se suman las lesiones musculares de Nahuel Molina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, y la rodilla izquierda de Nicolás Paz, que le impidió disputar el partido en que el Como selló su histórico ascenso a la Champions League.

Argentina llegará a Estados Unidos como el monarca defensor de la Copa del Mundo. Reuters

Calendario y grupo de Argentina en el Mundial 2026

La fecha límite para presentar la nómina definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo. Dos días después, el plantel inicia la concentración en Kansas City, sede del Arrowhead Stadium donde Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

El tres veces campeón del mundo llega con el plantel puesto a prueba antes de que suene el primer silbatazo. Scaloni reza para que la enfermería no dicte la alineación.