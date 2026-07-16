Orgullo mexicano: Karim López debuta con Memphis y da el primer paso hacia la NBA

Casi 10 años después de que Jorge Gutiérrez disputara sus últimos minutos en la NBA, el basquetbol mexicano volvió a encontrar un motivo para ilusionarse. Karim López dio este jueves su primer paso sobre una duela con el uniforme de los Grizzlies de Memphis, un estreno que no cuenta para la temporada regular, pero que representa el inicio del camino hacia la mejor liga del mundo.

El alero de 19 años ingresó desde la banca durante el duelo entre Memphis y Atlanta en la NBA Summer League, luego de perderse los primeros seis partidos por una ligera distensión en el isquiotibial izquierdo. Fueron sus primeros minutos con la franquicia que apostó por él después del Draft y el primer vistazo de un jugador que carga con una etiqueta inédita para el deporte mexicano.

Karim López ingresa en los libros de historia

Karim López ya forma parte de la historia. El sonorense se convirtió hace unas semanas en el primer basquetbolista nacido en México elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, al ser seleccionado con la posición 21. Aunque Pistons anunció su nombre, la franquicia traspasó inmediatamente sus derechos a Grizzlies como parte de un intercambio de selecciones.

Ningún otro jugador nacido en México había escuchado su nombre tan temprano durante un Draft.

Hasta ahora, el referente era Eduardo Nájera, quien fue elegido en el lugar 38 en el año 2000 por los Rockets antes de desarrollar una carrera de 12 temporadas en la NBA. Karim rompió ese techo al colarse entre los primeros 30 jugadores del reclutamiento.

Su aparición también reaviva una tradición que parecía haberse detenido.

Nájera abrió la puerta para una generación que después integraron Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA; Gustavo Ayón, quien encontró un lugar con New Orleans, Orlando, Milwaukee y Atlanta antes de convertirse en una leyenda del baloncesto europeo, y Jorge Gutiérrez, el último nacido en México que disputó un partido de temporada regular en la liga hace una década.

¿Quién es Karim López?

Originario de Hermosillo, Sonora, salió de México cuando apenas tenía 14 años para integrarse a la cantera del Joventut Badalona, uno de los clubes con mayor prestigio en la formación de talento en España. Después continuó su desarrollo con los New Zealand Breakers, dentro de la liga australiana, una competencia que se ha convertido en una de las principales rutas hacia la NBA gracias al programa Next Stars.

Durante la temporada 2025-26 promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y un bloqueo por partido, además de establecer un récord dentro del programa Next Stars con 358 puntos, superando las marcas que habían conseguido figuras como LaMelo Ball, Josh Giddey y Alex Sarr antes de llegar a la NBA.

Con sus 2.06 metros de estatura (6'9"), Karim también se convirtió en el mexicano con la selección de Draft más alta en la historia, una señal de la confianza que Memphis tiene en un jugador cuya principal fortaleza es atacar el aro, finalizar entre el tráfico y defender varias posiciones.

Karim López fue tomado en la primera ronda del pasado Draft. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

¿Qué es la Sumer League?

El torneo sirve para que las franquicias evalúen a novatos y jóvenes prospectos antes de definir los planteles para la temporada. Ahí se ganan contratos, minutos y oportunidades. También se demuestra quién está listo para competir contra atletas cada vez más rápidos y físicos.

Karim todavía deberá perfeccionar aspectos como el tiro exterior y el manejo del balón, pero Memphis considera que posee las herramientas físicas y el potencial para convertirse en un jugador importante dentro de su proyecto deportivo.

Después de una década sin un representante nacido en México en las duelas de la NBA, volvió a aparecer un apellido con argumentos suficientes para pensar que el siguiente capítulo apenas comienza.