Orbelín Pineda regresa a la Liga MX; está a un paso de reforzar al Monterrey

Tras la efervescencia que dejó el Mundial de 2026, las contrataciones en la Liga MX prometen emociones fuertes. Orbelín Pineda, uno de los talentos más destacados del futbol mexicano en años recientes, está a punto de poner fin a su aventura en el extranjero para regresar a la Liga MX. El mediocampista tiene un acuerdo de palabra para integrarse a las filas de los Rayados del Monterrey.

La llegada del Maguito a la Sultana del Norte se perfila como uno de los movimientos más estratégicos del semestre. Con la justa mundialista concluida, la directiva del Monterrey ha pisado el acelerador para asegurar a un jugador que combina experiencia internacional, polivalencia y esa capacidad de desequilibrio que resulta fundamental para las aspiraciones de campeonato de cualquier equipo.

Aunque los detalles finales de la operación están por cerrarse, este pacto verbal demuestra que Pineda busca retomar protagonismo en México y los Rayados se consolidan como el destino elegido para afrontar este nuevo capítulo en su carrera. Con esta apuesta, el equipo regiomontano envía un mensaje contundente a sus rivales sobre sus ambiciones para los torneos venideros.

Matías Almeyda tendrá su primer torneo como entrenador de los Rayados. X: @rayados

La afición de La Pandilla ya aguarda con expectación la confirmación oficial, consciente de que sumar a un jugador de la trayectoria y jerarquía de Orbelín Pineda eleva el potencial competitivo del plantel. El mercado se mueve y el Monterrey está listo para dar el golpe de autoridad sobre la mesa.

El sello de Matías Almeyda en la contratación de Orbelín

La llegada de Orbelín Pineda al Monterrey no es una casualidad. Más bien se trata de la consolidación de una sociedad futbolística exitosa. El motor de este movimiento es la presencia de Matías Almeyda en el banquillo regiomontano.

La historia de ambos es sinónimo de triunfos. Juntos, Pineda y Almeyda forjaron una etapa dorada en las Chivas, conquistando la Liga MX y la Copa MX con un estilo de juego intenso y propositivo. Ese entendimiento táctico se replicó posteriormente en el AEK Atenas, donde volvieron a celebrar campeonatos bajo la misma filosofía. Ahora, en el Monterrey, el estratega argentino busca recuperar la mejor versión de Orbelín. Este reencuentro promete inyectar la disciplina y verticalidad que Almeydao exige, convirtiendo a los Rayados en uno de los grandes candidatos al título.