Afición abandona la Liga MX en el inicio del Apertura 2026

El padre de los clásicos inauguró la actividad del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo en el que Necaxa y Atlante se enfrentaron en la cancha del Estadio Victoria poco poblado en las tribunas por los aficionados de ambas escuadras.

Fue el 24 de mayo de 2026 cuando la Liga MX tuvo actividad por última ocasión con el compromiso que dictaminó la décima estrella para Cruz Azul, quienes lograron imponer condiciones en el duelo del Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas.

Tras 53 días sin futbol mexicano, el balón volvió a rodar en el terreno de juego de la Liga MX con Atlante, conjunto que logró su sitio en el máximo circuito de México para utilizar el sitio que Mazatlán dejó vacante.

Por su parte, Necaxa vive su segundo torneo siendo dirigido por Martín Varini, siendo uno de los pocos clubes que cuentan con continuidad de cara al certamen en el que se disputará el Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026, donde tanto Necaxa como Atlante podrían aprovechar el torneo binacional para conseguir un sitio en la Concachampions 2026.

Pese al revuelo que causó el padre de los Clásicos en redes sociales, la afición en Aguascalientes no se hizo presente en el Estadio Victoria para este duelo que reparte los primeros 3 puntos y los asientos vacíos lucían entre los seguidores que sí se dieron cita:

'El padre de todos los clásicos' se disputa entre Necaxa y Atlante como partido inaugural del Apertura 2026. Mexsport

¿Cómo se jugará la Jornada 1 del Apertura 2026?

El partido entre Necaxa y Atlante representa el primer duelo del semestre en el futbol mexicano, sin embargo, la Jornada 1 completará su actividad con los siguientes duelos:

Xolos Vs Tigres / jueves 16 de julio, 21:10 horas – Estadio Caliente.

Atlético San Luis Vs Cruz Azul / viernes 17 de julio, 19:00 horas – Estadio Libertad Financiera.

León Vs Atlas / viernes 17 de julio, 19:00 horas – Nou Camp.

FC Juárez Vs Puebla / viernes 17 de julio, 21:00 horas – Estadio Olímpico Benito Juárez.

Pumas Vs Pachuca / sábado 18 de julio, 17:00 horas – Estadio Olímpico Universitario.

Monterrey Vs Santos / sábado 18 de julio, 19:05 horas – Estadio BBVA.

Chivas Vs Toluca / sábado 18 de julio, 19:07 horas – Estadio Akron.

Querétaro Vs América / sábado 18 de julio, 21:10 horas – Estadio Corregidora.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG