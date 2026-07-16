Atlante rompe una espera de 12 años: llega su primer gol en Primera División desde 2014

Se terminó una de las sequías más largas del futbol mexicano. Atlante volvió a celebrar un gol en la Primera División gracias a Eugenio Pizzuto, quien abrió el marcador al minuto 47 del partido del Apertura 2026 con un potente disparo de larga distancia que venció al arquero de Necaxa Luis Jiménez para poner el 1-0 provisional en el marcador.

El mediocampista mexicano escribió una página especial en la historia azulgrana. Su gol significó el primero del Atlante en la máxima categoría desde el 20 de abril de 2014, cuando los Potros anotaron por última vez frente a Xolos de Tijuana en una derrota por 2-1, antes de consumar su descenso.

Después de más de una década lejos del máximo circuito, el club volvió a encontrar la red y lo hizo con un futbolista cuya carrera ha estado marcada por la resiliencia.

Pizzuto inició su formación en Nueva Zelanda, donde estudió en el Scot's College y se integró a la academia del Wellington Phoenix tras destacar en una visoría realizada en Monclova. Posteriormente regresó a México para incorporarse a Pachuca.

Su debut en la Liga MX, en enero de 2020, quedó marcado por una grave lesión. Apenas ocho minutos después de ingresar al campo frente a León sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo que frenaron el inicio de su carrera profesional.

Cinco años después, el destino le tenía reservado otro momento inolvidable. Con un disparo desde fuera del área, Eugenio Pizzuto no sólo estrenó su cuenta goleadora en Primera División, sino que también devolvió al Atlante un festejo que su afición llevaba esperando más de 12 años.