Selección del Congo no se intimida ante EU: no modificará sus planes

La selección del Congo no se intimidó ante la advertencia de Estados Unidos por el brote de ébola y no piensa modificar sus planes de preparación rumbo al Mundial 2026.

Este viernes, Andrew Giuliani, director Ejecutivo del grupo de Trabajo de la Casa blanca, indicó que la selección del Congo debe aislarse por un periodo de 21 días, de no hacerlo corre el riesgo de que no pueda entrar a EU.

“También le hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, dijo Andrew Giuliani a ESPN.

En la selección del Congo informaron que no tienen cambios en su calendario, que incluye amistoso contra Dinamarca en Lieja, Bélgica, el 3 de junio y otro contra Chile en Cádiz, España.

“Hemos mantenido nuestro programa de entrenamiento. Ningún jugador de la plantilla procede de la República Democrática del Congo”, afirmó un responsable.

Toda la plantilla de jugadores reside fuera del país, en su mayoría en Europa, incluido el seleccionador Sébastien Desabre. A principios de esta semana, algunos miembros del cuerpo técnico llegaron al campo de entrenamiento en Bélgica procedentes de la RDC.

La OMS elevó a 'muy alto' el riesgo de que la rara cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional AFP

El equipo había planeado un viaje de tres días a Kinshasa la próxima semana como despedida antes de partir hacia su primer Mundial en 52 años, pero ese viaje fue cancelado.

La Organización Mundial de la Salud elevó el viernes a "muy alto" el riesgo de que la rara cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional en la RDC y ha declarado el brote allí y en la vecina Uganda como una emergencia de importancia internacional. Se han registrado cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas tras el brote en la RDC.