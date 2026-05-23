Fiesta en La Noria: Afición apoya a Cruz Azul

Al centro del campo en La Noria aparece Joel Huiqui. Separado de todos. En cuclillas observa la tribuna, aunque la gorra le cubre parte del rostro y apenas se distinguen sus gestos. Se frota la barbilla y la boca, como quien analiza demasiado previo al Cruz Azul - Pumas. Mira a la gente y parece entender el tamaño de la noche que se aproxima. Sabe que mañana podría cerrar uno de los sueños más grandes de su vida al darle un título al club que lo vio crecer, formarse y convertirse en director técnico.

En la tribuna ondean 12 banderas rojas y nueve blancas con la silueta de cada uno de los títulos de Liga. También aparecen los rostros de Raúl Cárdenas, Ignacio Trelles, Luis Fernando Tena y Juan Reynoso, los hombres que alguna vez condujeron a Cruz Azul a la gloria. El viento mueve las telas mientras, abajo, el equipo realiza el último entrenamiento antes de la final.

La Sangre Azul llama. Son cerca de 300 personas las que llegaron a las instalaciones de La Noria para recordarles a los jugadores que la historia también pesa, pero abraza.

El ruido es constante. Hay cánticos que no se detienen, humo azul y blanco que se esparce alrededor de la cancha y tambores que marcan el ritmo de la práctica. Por momentos parece imposible concentrarse. Los futbolistas frenan algunos ejercicios, levantan la mirada y responden con aplausos. Del otro lado, la afición canta todavía más fuerte, como si quisiera empujar desde ahora el partido de mañana.

La escena obliga a unir fuerzas. La final no se juega todavía, pero ya se respira en cada rincón de las instalaciones cementeras. Los referentes como Piovi, Charly Rodríguez y Ditta se acercan un poco más para tomarse una foto. Después se integra el resto del plantel, staff y cuerpo técnico para inmortalizar el día previo.

Este domingo, Cruz Azul buscará conquistar la décima estrella en una cancha que ya conoce de celebraciones y donde espera volver a tocar la gloria. Las banderas siguen agitándose, golpeadas por el viento y sostenidas por la esperanza.