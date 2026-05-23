Bandido tuvo defensa exitosa en el CMLL; sigue como Campeón Mundial

Bandido, ‘El Más Buscado’, tuvo su noche mágica sobre el ring de la Arena México, al defender con éxito el Campeonato Mundial de Ring Of Honor (ROH), luego de vencer a Volador Jr en una vibrante batalla en la función del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El pasado viernes, Volador Jr lanzó el reto a Bandido, quien de inmediato lo aceptó, por lo que este viernes 22 de mayo de 2026 se volvieron a topar.

Volador Jr reconoció el triunfo de Bandido Jorge Málaga

El líder de ‘Los Depredadores’ utilizó sus mejores argumentos para tratar de conquistar el título, pero Bandido soportó los férreos castigos. El desenlace de la batalla llegó cuando ‘El Más Buscado’ azotó a Volador en la esquina, después le aplicó un súplex y un puente olímpico.

Un momento emotivo se vivió cuando Volador Jr pidió que fuera él, quien le pusiera el campeonato en la cintura a Bandido.

“El Más Buscado” respondió el gesto y tal como inicio la lucha, hizo una reverencia a Volador Jr para después darse la mano.

ATLANTIS JR Y VILLANO III JR, FINALISTAS DE LA COPA JR 2026 DEL CMLL:

La única eliminatoria de la Copa Jr 2026 del CMLL se realizó este viernes, teniendo como finalistas a Atlantis Jr y Villano III Jr, quienes se verán las caras el próximo viernes 29 de mayo.

Las eliminaciones se dieron de la siguiente manera:

- Primer eliminado: Soberano Jr rindió a Hijo de Stuka Jr.

- Segundo eliminado: Espanto Jr fue derrotado por Atlantis Jr.

- Tercer eliminado: Cobarde Jr fue derrotado Villano III Jr.

- Cuarto eliminado: Brillante Jr, eliminado por Zandokan Jr.

- Quinto eliminado: Ángel de Oro dejó fuera a Star Jr.

- Sexto eliminado: Soberano Jr dio cuenta de Ángel de oro.

- Séptimo eliminado: Atlantis Jr dejó fuera a Soberano Jr.

- Octavo eliminado: Villano III Jr echó a Zandokan Jr.

OTROS RESULTADOS DEL VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 EN EL CMLL:

En la tercera batalla del Viernes Espectacular, Máscara dorada, Bárbaro Cavernario y Neón, se llevaron la derrota ante ‘La Familia de Don Callis’, formada por Hechicero, El Clon y Rocky Romero.

Las Amazonas también se presentaron en la Arena México. Thunder Rosa, India Sioux y Garra Negra se llevaron el triunfo ante Reyna Isis, Dark silueta y Olympia.

En la lucha inicial, Estudiante Jr se alzó con la victoria sobre Tornado en el Match Relámpago de 10 minutos que sostuvieron.