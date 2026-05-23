"Debería ser sanción": Las furiosas quejas de Antonelli contra Russell en Canadá

La relación cordial que habían sostenido los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, parece que ha pasado a un nuevo nivel explosivo luego del contacto y lucha entre ambos en la carrera sprint en el Gran Premio de Canadá.

El conflicto se originó en las primeras vueltas de la competencia en el Circuit Gilles Villeneuve, cuando ambos monoplazas de la escudería de la estrella, que habían acaparado la primera fila de salida, iniciaron una batalla por el liderato.

Antonelli intentó un rebase que lo llevó a tomar el liderato momentáneo, pero terminó saltando sobre el césped. Instantes después, las pantallas mostraron al italiano de 19 años fuera de la trayectoria ideal por segunda ocasión tras un cerrado intercambio con su coequipero en la salida del giro, lo que provocó que cayera al tercer puesto por detrás de Lando Norris.

Completamente enfurecido por la maniobra de Russell, a quien acusó de no dejarle espacio reglamentario, Antonelli abrió la radiocomunicación con su ingeniero de carrera, Pete Bonnington, para exigir represalias inmediatas y que le entregara la posición, pero también mensajes indirectos a control de carrera para sancionar al inglés.

Antonelli y Russell han tenido una serie de contactos en la carrera sprint del GP de Canadá REUTERS

Las quejas de Antonelli contra Russell por la radio en Canadá

Durante la carrera, Antonelli expresó en diversas ocasiones su malestar por la acción de Russell.

"¡Eso fue muy travieso!", exclamó el debutante, antes de sentenciar de forma tajante: "Eso debería ser una sanción, ¡estaba al lado del espejo!", dijo por la radio.

Ante las incesantes protestas del juvenil en los micrófonos, el jefe de la escudería, Toto Wolff, se vio obligado a intervenir personalmente en la frecuencia para calmar los ánimos y enfocar a su piloto en la remontada. "Kimi, concéntrate en la conducción, por favor, no en las quejas por radio".

Al final de la carrera, Antonelli cuestionó a Wolff si esa sería la forma de correr el resto del año porque, de ser así, expuso que sería ideal saberlo para él mismo entrar al juego.