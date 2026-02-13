Sebastián Rodríguez, canterano del Houston Dynamo, llega al Monterrey

El Houston Dynamo FC anunció hoy que el joven mediocampista formado en casa, Sebastián Rodríguez, emprenderá una nueva etapa en su carrera al unirse al Monterrey. El talentoso joven, nacido en Texas, llega a los Rayados a préstamo hasta el final de 2026.

Rodríguez comenzó a forjar su camino profesional en 2024, cuando firmó contrato con Houston Dynamo 2 dentro de la MLS NEXT Pro. Un año más tarde, en 2025, dio el salto al primer equipo tras estampar su firma como jugador Homegrown, convirtiéndose en el decimoséptimo canterano de la Academia del Dynamo —cifra que hoy ya asciende a 20— en alcanzar ese logro.

Con apenas 18 años, el mediocampista vivió una temporada intensa defendiendo los colores de Dynamo 2, en donde disputó 23 encuentros y celebró cuatro goles, consolidándose como una pieza constante en el esquema del equipo.

En total suma 68 apariciones, seis goles y tres asistencias en la MLS NEXT Pro, además de haber contribuido a que el equipo —conocido como “Dos”— alcanzara la postemporada en 2023 y 2024. Su primer gol como profesional llegó el 11 de junio de 2023, en una contundente victoria 4-1 sobre el Minnesota United 2, un momento que marcó el inicio de su historia goleadora, pero sobre todo una presencia natural en la medular interior y con buena velocidad y visión por las bandas.

Su vínculo con el Dynamo comenzó mucho antes, en 2017, cuando se integró a la Academia para formar parte del equipo Sub-11, después de haber pasado dos años en Texanitos. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, paso a paso, categoría tras categoría.

En el plano internacional, Rodríguez también ha ido dejando huella. Habitual en los procesos juveniles de la Selección Mexicana, ha escalado posiciones dentro del combinado nacional. Su convocatoria más reciente fue con la Sub-18 que disputó amistosos en Europa en octubre de 2025, reafirmando que su talento trasciende fronteras, que su historia apenas comienza y que, eventualmente, su arribo al Monterrey puede convertirse en el inicio de un romance con la Liga MX .