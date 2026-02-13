Condones se agotan en 72 horas en Milano-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 también están dejando historias fuera de la pista. De acuerdo con el diario italiano La Stampa, los 10 mil condones gratuitos disponibles en la Villa Olímpica se agotaron en apenas 72 horas.

“Los suministros se terminaron en solo tres días”, aseguró un atleta anónimo al medio. “Prometieron que llegarán más, pero quién sabe cuándo”.

Mucho menos que en París

La diferencia con la edición anterior es clara. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se distribuyeron más de 300 mil condones entre aproximadamente 10 mil 500 atletas, lo que equivale a un promedio cercano a 28 por deportista durante toda la justa.

En contraste, en Milano-Cortina compiten poco menos de 3,000 atletas y la disponibilidad inicial fue de 10 mil preservativos, es decir, apenas alrededor de 3 por atleta en promedio.

La reducción es significativa incluso considerando que los Juegos de Invierno reúnen a menos competidores que los de verano.

El tema generó conversación pública, aunque el gobernador de la región de Lombardía, Attilio Fontana, salió al paso para normalizar la situación.

Sí, proporcionamos condones gratuitos a los atletas en la Villa Olímpica. Si a algunos les parece extraño, desconocen que es una práctica establecida desde Seúl 1988 para promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual. No es un tema que deba causar vergüenza”, dijo el funcionario.

Seúl 1988, el origen de la tradición

La distribución de preservativos en los Juegos Olímpicos comenzó oficialmente en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, como parte de campañas globales de concientización sobre salud sexual y prevención de enfermedades. Desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual tanto en ediciones de verano como de invierno.

Incluso la patinadora artística española Olivia Smart compartió en TikTok un video mostrando preservativos con el logo amarillo de la región de Lombardía estampado en el empaque. “Los encontré. Tienen todo lo que necesitas”, comentó en el clip que rápidamente se volvió viral.

Mientras llegan nuevos suministros, la Villa Olímpica ofrece múltiples actividades para los atletas, desde gimnasio y juegos recreativos hasta máquinas de bebidas gratuitas.

Los Juegos concluirán el 22 de febrero, por lo que se espera que el reabastecimiento llegue antes de la Ceremonia de Clausura.