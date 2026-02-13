El motivo por el que Nicolás Ibáñez habría elegido el dorsal 7 en Cruz Azul 

A veces los detalles más pequeños esconden grandes historias. En Cruz Azul, el nuevo dorsal de Nicolás Ibáñez ya empieza a dar de qué hablar.

En la contundente victoria sobre el Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup, que aseguró el boleto a los octavos de final, el delantero argentino naturalizado mexicano no sólo se presentó ante la afición celeste, también lo hizo con gol. Pero hubo algo más que llamó la atención: el número en su espalda cambió. El ‘7’ apareció como protagonista y, según versiones cercanas, no sería una simple elección estética, sino una especie de amuleto personal.

Ese dorsal está directamente ligado a su etapa con Pachuca, donde vivió uno de los momentos más brillantes de su carrera. En el Apertura 2022 firmó 11 anotaciones en fase regular y se quedó con el campeonato de goleo, dejando atrás por un tanto a Henry Martín. Aquella campaña fue inolvidable: los Tuzos levantaron el título tras vencer a Toluca en la final, redondeando un semestre perfecto para el atacante.

Hasta su salida de Tigres UANL, Ibáñez había defendido el ‘9’, número con el que también conquistó trofeos y amplió su palmarés. Sin embargo, para esta nueva etapa decidió mirar al pasado y recuperar el dígito que mejores recuerdos le trae, como si buscara reactivar aquella versión que lo llevó a la cima de los goleadores.

Su recorrido en México respalda la apuesta: en Atlético San Luis fue pieza clave y se convirtió en referente histórico; en Pachuca alcanzó su pico individual; y en Tigres sumó campeonatos colectivos.

Ahora, vestido de azul, el ‘7’ arrancó con el pie derecho. Y el destino le tiene preparada una prueba especial: este domingo Cruz Azul recibirá a Tigres, su exequipo. Si la cábala funciona, el número volverá a pesar.