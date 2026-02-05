Mateusz Bogusz rompe el silencio: "No entiendo por qué salí de Cruz Azul"

El mercado de fichajes siempre deja historias inconclusas, pero pocas tan enigmáticas como la de Mateusz Bogusz. El talentoso extremo polaco, quien hace apenas unos meses levantaba trofeos con la camiseta celeste, hoy defiende los colores del Houston Dynamo. Sin embargo, su salida de Cruz Azul dejó una estela de dudas que el propio jugador decidió abordar por primera vez, rompiendo el silencio desde su regreso al futbol de los Estados Unidos.

Mateusz Bogusz en un calentamiento de Cruz Azul. Mexsport

Tras brillar intensamente con Los Ángeles FC antes de su aventura en el balompié mexicano, Bogusz llegó a La Máquina con la etiqueta de figura. No obstante, su ciclo en la Liga MX terminó de una forma que ni él mismo alcanza a comprender. En una entrevista reciente para las plataformas oficiales de su nuevo club en la MLS, el atacante europeo fue cuestionado sobre los motivos reales de su partida y su balance del último año futbolístico, lanzando declaraciones que sacudieron el entorno de la cooperativa.

"YO NO LO ENTIENDO": LAS DUDAS DE BOGUSZ SOBRE LA DIRECTIVA

Al ser interrogado sobre lo que ocurrió tras bambalinas para que se diera su transferencia, Bogusz no ocultó su desconcierto. "No lo sé, no tengo la respuesta. Tal vez habría que preguntarle a algunas personas dentro del club, porque yo no lo entiendo", sentenció el polaco de forma tajante. Sus palabras sugieren que la decisión de su baja no pasó por sus deseos personales, sino por determinaciones tomadas en las altas esferas de la institución capitalina.

El futbolista de 24 años prefirió no profundizar en detalles escabrosos para evitar polémicas mayores, aunque dejó claro que el proceso lo dejó con una sensación de vacío. "La verdad no quiero hablar mucho de eso, porque todavía tengo muchas preguntas, pero no tengo respuestas en este momento, así que es difícil decirlo", comentó. Esta falta de comunicación interna parece ser el núcleo de la molestia de un jugador que, en el papel, entregó resultados positivos durante su estancia en el futbol de México.

EL CAMBIO DE PROTAGONISMO BAJO EL MANDO DE NICOLÁS LARCAMÓN

Para entender el declive de Bogusz en el conjunto cementero, es necesario mirar hacia el banquillo. Durante la gestión de Vicente Sánchez, el polaco se convirtió en una pieza inamovible y fundamental para que Cruz Azul se coronara como monarca de la Concacaf Champions League 2024-25. En total, el europeo acumuló 39 partidos, donde registró 3 goles y 7 asistencias, números sólidos considerando su labor como generador de juego por las bandas.

Mateusz Bogusz conquistó la Concacaf Champions Cup con Cruz Azul Mexsport

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir del torneo Apertura 2025. Con la llegada de Nicolás Larcamón como estratega, la participación de Mateusz Bogusz se redujo de manera considerable. El sistema del técnico argentino priorizó otros perfiles, lo que provocó que el exjugador del Leeds United perdiera el protagonismo que lo llevó a ser uno de los favoritos de la afición. Hoy, lejos de La Noria, el polaco busca recuperar su mejor versión en Texas, mientras los seguidores celestes se quedan con la duda de qué fue lo que realmente se rompió en la relación entre el club y su campeón de Concacaf.