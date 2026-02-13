Pep Guardiola contra el discurso del odio: lecciones de humanidad tras el desliz de Ratcliffe, dueño del Manchester United

El futbol inglés volvió a convertirse en caja de resonancia de un debate que trasciende estadios. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, abordó el tema migratorio tras la controversia generada por declaraciones de Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, quien afirmó que el Reino Unido estaba siendo “colonizado por inmigrantes”, palabras por las que posteriormente ofreció disculpas.

Guardiola evitó polemizar directamente con Ratcliffe, aunque amplió el foco hacia un fenómeno que considera un problema estructural global. Para el técnico catalán, responsabilizar a personas extranjeras de los desafíos internos de un país es una simplificación peligrosa. Su reflexión apuntó a la inmigración como realidad histórica y contemporánea que exige empatía, integración y responsabilidad colectiva.

Tengo un gran aprecio por Sir Jim, tuve la suerte de conocerlo", dijo Guardiola cuando se le preguntó sobre las palabras iniciales de Ratcliffe. "Hizo una declaración después de disculparse, así que no voy a comentar lo que dijo Sir Jim Ratcliffe porque después de eso, dijo exactamente lo que quería decir. Pero en todo el mundo, el problema que tenemos es que tratamos a los inmigrantes o a las personas que vienen de otros países como el problema que tienen nuestros países, y es un gran problema, ya que no es su culpa"

Un debate que rebasa el vestidor

La discusión escaló fuera del entorno deportivo. Diversas figuras políticas cuestionaron la expresión utilizada por Ratcliffe, mientras que la Federación Inglesa analiza el contexto de las declaraciones. El Manchester United reiteró su compromiso con la inclusión y la diversidad, intentando contener el impacto institucional.

Guardiola, con experiencia en España, Italia, Alemania, México, Qatar e Inglaterra, subrayó que el lugar de nacimiento es un hecho circunstancial. Recordó que nadie elige dónde nace y que la búsqueda de un futuro mejor es un motor legítimo para millones de personas. En su visión, el color de piel o el origen no deben marcar jerarquías sociales ni deportivas.

El hecho de que yo sea catalán y tú británico no depende de nosotros”, explicó el entrenador. La frase resume una postura que defiende la igualdad y rechaza la estigmatización. Trayectoria global, mirada amplia".

Como futbolista, Guardiola defendió camisetas en Barcelona, Brescia, Roma, Al Ahli y Dorados de Sinaloa. Como entrenador dirigió en España, Alemania e Inglaterra. Ese recorrido moldeó una perspectiva multicultural que él mismo define como enriquecedora para su personalidad y su comprensión del mundo.

En tiempos donde viajar es inmediato y las fronteras son más porosas, el técnico insistió en que la sociedad debe avanzar hacia una convivencia basada en el respeto y la convivencia real. Según su análisis, la mayoría de quienes emigran no lo hacen por capricho, sino por necesidad o por aspiración legítima.

Cuando abracemos otras culturas de verdad, tendremos una mejor sociedad”, sostuvo, dejando clara su postura frente a la narrativa que asocia migración con deterioro estructural.



El futbol como espejo social

El contexto deportivo tampoco es ajeno a la tensión. El City enfrentará a Salford City en la cuarta ronda de la FA Cup, con la duda física de Erling Haaland tras molestias sufridas ante Fulham. En paralelo, Rodri fue acusado por la Federación por cuestionar la neutralidad arbitral después del empate ante Tottenham Hotspur.