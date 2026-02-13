El Borussia Dortmund golea al Maguncia y se pone a tres puntos del Bayern en la Bundesliga

El Signal Iduna Park fue el escenario que consolida el espectacular resurgir del Borussia Dortmund en la carrera por la Salatschüssel. Un doblete de Serhou Guirassy en el primer tiempo, y la impresionante cifra de cuatro goles de cabeza tras cuatro centros del noruego Julian Ryerson, permitieron al conjunto aurinegro golear al Maguncia por 4-0 este viernes en la apertura de la 22ª fecha de la Bundesliga.

Con esta victoria, el Dortmund se coloca a tres puntos del líder Bayern de Múnich (51 por 54), cuya ventaja, que parecía insalvable, se diluye semana tras semana. Los bávaros contaban con once puntos más que el Dortmund en Navidad, luego de haber cerrado la mejor primera mitad de temporada de la historia de la Bundesliga. Pero su colchón se ha ido reduciendo a medida de que el conjunto de la cuenca del Ruhr fue encadenando triunfos hasta llegar a los seis consecutivos.

Este regreso hace que el choque entre los dos primeros del campeonato alemán, dentro de dos semanas precisamente en el Signal Iduna Park de Dortmund, comience a tomar tintes de una final anticipada en la carrera por el título.

La noche comenzó a fraguarse muy temprano. Apenas en el minuto 10, Guirassy adelantó al Borussia Dortmund al rematar con potencia un centro de falta teledirigido del infatigable Ryerson. El gol fue el aperitivo de una sociedad imparable. Cinco minutos después, Maximilian Beier, también a pase de Ryerson, amplió el marcador.

Los jugadores del Dortmund celebran frente a sus aficionados. AFP

El Maguncia intentó reaccionar, pero la defensa del BVB desbarató cada intento. El tercer golpe llegó al filo del descanso. El instinto depredador de Guirassy se manifestó de nuevo al minuto 42, culminando otra jugada aérea tras un tiro de esquina ejecutado por Ryerson. El camino a la victoria estaba trazado.

En el segundo tiempo el juego fue un monólogo. Al 84', en un nuevo córner de Ryerson, Ramy Bensebaini estaba atento, pero finalmente Dominik Kohr anotó en propia puerta, dándole la puntilla a su equipo.

Tras el pitido final, que certificaba el 4-0, la atmósfera era de euforia, pero también de expectación ante el crucial duelo contra el Bayern que robará los focos de la Bundesliga.