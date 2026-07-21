Sebastián Córdova renace en Pumas: Gol del triunfo ante Toluca y mensaje a la afición

Hay un hilo que se volvió visible en los Pumas con respecto a lo que fueron el torneo anterior, en el que llegaron a la final. Otra vez el equipo mostró orden, idea y coraje para sacar un resultado sumamente valioso en el campo del Toluca, aun cuando tenía toda la adversidad encima.

No es que Pumas tenga exactamente el mismo estilo, pero trata de encontrar las conexiones perdidas y, por lo pronto, las hallaron por medio de Sebastián Córdova, un refuerzo cuestionado que anotó su primer gol al ingresar de cambio tras el descanso.

Córdova, un prometedor jugador que surgió del América —el enconado rival de los Pumas—, debutó en 2016 y, una década después de irregularidades y sueños rotos, llegó con los felinos con todo en contra, como era de esperarse.

Mensajito de Córdova a la afición

La afición, más que cuestionar su pasado americanista (el cual le tiene registrado con un asterisco), le reclama su pobre rendimiento de los años recientes. En Tigres tampoco rindió de la mejor manera, aunque salió campeón en 2023, y Antonio Mohamed se lo llevó al Toluca creyendo en recuperar sus cualidades.

Córdova cargado por Uriel Antuna Imagenshop

Para Córdova debió ser revitalizante marcar el gol del triunfo, justo ante el equipo en el que no pudo despegar. A pesar de no ser su mayor fuerte, un remate de cabeza fue lo que le ayudó para sacar al equipo adelante; festejó agarrando la playera y enseñando el Puma que ahora lleva en el pecho.

El centro que envió Rodrigo López desde la derecha tuvo la complicidad de Alexis Vega, quien solo lo siguió con la mirada. Fue entonces cuando puso el balón a modo para que Córdova venciera en el salto a Diego Zaragoza.

De Efráin Juárez a Esteban Solari, Pumas acelera.

No es directamente un traspaso de Efraín Juárez a Esteban Solari —quien, por cierto, no estuvo en la banca por sanción—, pero el actual técnico de los Pumas comienza a sacar provecho de lo sembrado por su antecesor.

El Pocho Guzmán del toluca participó discretamente en el juego. Imagenshop

Aunque el Toluca comenzó confiado y anotó primero, se vino abajo pensando más en el Campeón de Campeones que jugará ante el Cruz Azul, sin darse cuenta de la reacción de los Pumas, que terminaron dándole la vuelta al marcador.