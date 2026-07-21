Con todo y Mundial, Clara cae

La fiesta mundialista terminó y el balance para la 4T en la capital es claro: las encuestas reflejan una estrepitosa caída de Clara Brugada, situación que difícilmente revertirá si no da un golpe de timón y sacude su gabinete, por cierto bastante malito.

Si bien la gente se clavó en el Mundial y los Fan Fest fueron un éxito, los capitalinos piensan que la jefa de Gobierno se colgó del torneo para promocionarse, aunque esos eventos son exigidos y financiados por la FIFA.

De vuelta a la realidad, la decepción de los capitalinos es mayúscula, pues el gobierno les vendió la idea de que sus obras millonarias iban a beneficiarlos más allá de la fiesta futbolera; ya se vio que no.

Ya sin Mundial, la resaca es fuerte: vuelven las terribles inundaciones; el tráfico espantoso; un transporte público de cuarta y servicios públicos nefastos.

A pesar de ello, la doñita del Ayuntamiento insiste en colgarse una medalla por el torneo mundialista, presumiendo el trabajo de sus funcionarios, a quienes llamó los mejores burócratas del país.

Clara olvida –la ciudadanía no– que la capital gastó una millonada en quitar su pintura morada, después de que se violaron normas internacionales de señalización y protección civil.

Eso sin contar el multón de la FIFA por andar promoviendo su ajolote como imagen de la copa en la CDMX, cuando la mascota oficial en México era un jaguar; casi nadie se enteró.

Y ni qué decir de la pésima imagen de la inauguración del evento deportivo más importante, cuya nota la dieron miles de granaderos impidiendo el avance de maestros y de madres buscadoras.

Aparte están las cuatro muertes de aficionados aplastados durante los festejos en Reforma, mientras ella se paseaba bien vigilada por los Fan Fest, sin estar atenta a un evento de altísimo riesgo.

Bien pudo seguir el juego desde el C5, que tiene cámaras por todos lados, para estar pendiente. O, al menos, poner a su director, Salvador Guerrero Chiprés, a vigilar en lugar de irse a tomar selfies con la bandera de México en el Deportivo Los Galeana. ¿No sabían del riesgo?

Hubo fallas en esta tragedia y nadie fue castigado. Quizá porque las pifias son el sello de este gobierno y no hay consecuencias, para eso está Clara, quien recibe directamente las descargas.

Pero no sólo eso, al presentar un balance de la fiesta, no mencionó una sola vez a los cuatro aficionados muertos en la zona de Reforma. Al contrario, su gobierno declaró saldo blanco; que se lo explique a las familias.

Clara tendría que ajustar su equipo, y mandar el mensaje a la ciudadanía de que está dispuesta a corregir, el lugar de encubrir. Se acabaron los distractores y, si no se apresura, Morena podría perder mas de la mitad de las alcaldías en 2027, y ella sus sueños presidenciales.

La reina de Ajolotitlán podría aprovechar las elecciones intermedias para deshacerse de las rémoras que adoptó hace dos años, ofreciendo algunas candidaturas para depurar su pésimo gabinete.

¿Se atreverá a hacerlo? ¿Si fuera así, quién tendría que ser el primero?… el público ya lo aclama, y él lo sabe bien.

CENTAVITOS…

A muchos sorprendió que Berumen, que no es ninguna encuestadora patito, pusiera a Hannah de la Madrid como puntera de Morena para Coyoacán, pues dicen que no tiene tribu guinda que la apoye. ¿Pero en las actuales condiciones necesitaría el apoyo de Bejarano, Batres o Carlos Castillo? Si precisamente porque la gente la ve lejos de ellos es que está punteando por los guindas.