Mundial 2026: Filtran video en el túnel de Argentina. Qué dijo Messi antes de enfrentar a España

El pasillo interno del MetLife Stadium de Nueva Jersey se transformó en un santuario de casi tres minutos para la Selección Argentina. Tras la última arenga en el vestuario, Lionel Messi encabezó el desfile hacia el túnel portando la cinta de capitán. Con voz firme, buscó aislar al grupo del ensordecedor ruido exterior: “Tranquilidad gente, tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Sólo juguemos”, soltó el astro, disipando cualquier lectura ajena al terreno de juego.

A escasos pasos, la tensión se traducía en indicaciones. Dibu Martínez y Cuti Romero afinaban la marca sobre la joya española, Lamine Yamal. “Son dos y uno, si vos vas para afuera, con Lamine te van a presionar”, advertía el arquero, mientras Lisandro Martínez pedía máxima atención al enganche característico de los atacantes ibéricos.

En medio de ese intercambio estratégico, la camaradería y la fe ciega florecieron en el trayecto. Lisandro respaldó a Nicolás Tagliafico con una promesa de vestuario: “Lo vas a borrar todo el partido”, para luego volverse hacia el golero marplatense y exigirle concentración. Messi, atento al balance defensivo para evitar desajustes ante el dominio del rival, le ordenó al Cuti: “Cuando pasen, deciles a Paredes y Enzo que no se vayan para adelante”.

Antes de emerger a la luz del campo de juego, Cuti miró al arquero: “Llegó tu momento”. Dibu, consciente de la magnitud de la cita, le contestó sin dudar: “Hoy es mi día. Hoy será para la historia”.

Lionel Messi, con el técnico español Luis de la Fuente al fondo. Reuters

En esa antesala el clima cambió a la cordialidad del reencuentro deportivo: Messi intercambió saludos afectuosos con Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo. Sin embargo, aquella camaradería previa se disolvería 90 minutos después tras la victoria española por 1-0 con intervenciones clave de Dibu, dando paso a incidentes sobre la cancha, el lamento público de Lautaro Martínez y la sincera reflexión final del director técnico Lionel Scaloni: “Perdimos porque ellos fueron mejores”.