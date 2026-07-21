Efraín Juárez acaricia la siguiente ronda de la Conference League tras goleada del Gyori ETO

Efraín Juárez dio un paso importante en su aventura por el futbol europeo. El técnico mexicano condujo al Gyori ETO a una contundente victoria de 6-2 sobre el FC Atert Bissen en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Conference League, resultado que deja al conjunto húngaro con un pie en la siguiente fase.

El equipo dirigido por Juárez mostró un gran poder ofensivo y sacó una amplia ventaja que buscará administrar en el encuentro de vuelta.

Gyori ETO impone condiciones desde el primer tiempo

El marcador se abrió al minuto 12 gracias a Claudiu Bumba, aunque el conjunto local reaccionó rápidamente con el empate de Roman Ferber.

Lejos de perder el control del partido, el Gyori ETO respondió antes del descanso con anotaciones de Milán Vitalis y Nfansu Njie, quien puso el 3-1 con el que el equipo húngaro se fue al medio tiempo.

El equipo de Efraín Juárez sentencia la eliminatoria

En la segunda parte, Njie firmó su doblete para ampliar la ventaja. Aunque Khalid Abi descontó para el FC Atert Bissen, el conjunto visitante mantuvo el dominio y terminó sellando la goleada gracias a los goles de Viktor Dukanovic y Kevin Banati, dejando el marcador definitivo de 6-2.

Con este resultado, el equipo de Efraín Juárez quedó muy cerca de avanzar a la tercera ronda clasificatoria de la Conference League.

La Conference League, el nuevo objetivo del técnico mexicano

La victoria representa una importante reacción del Gyori ETO, que apenas unos días antes fue eliminado en la fase previa de la UEFA Champions League tras caer frente al Víkingur.

Ahora, la Conference League aparece como la oportunidad para mantenerse en competencia internacional durante la temporada y seguir construyendo el proyecto encabezado por el entrenador mexicano.

El partido de vuelta se disputará el 30 de julio en Hungría, donde el Gyori ETO buscará confirmar su clasificación. En caso de superar esta serie y las rondas posteriores, el club asegurará su lugar en la Fase de Liga de la UEFA Conference League.