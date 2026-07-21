¿Abandonan al campeón? Afición de Cruz Azul y la mala entrada en el Estadio Banorte

El estreno como local de Cruz Azul tras bordar la décima estrella en su escudo no estuvo del todo acompañado por su afición, ya que pese a luchar por jugar en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026, la afición de La Máquina dejó más del 50% del aforo disponible.

Después de 16 días de haber concluido la Copa Mundial de la FIFA 2026 para CDMX, el Estadio Banorte volvió a tener actividad en su terreno de juego para el partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 entre Cruz Azul y Puebla.

El clima al sur de la capital consintió de buena forma para la llegada de los aficionados que esperaron ansiadamente celebrar la décima estrella, sueño que Rodolfo Rotondi les otorgó el pasado domingo 24 de mayo con gol al minuto 90+5… pero en el Estadio Olímpico Universitario.

Una vez escuchado el silbatazo de Karen Hernández, quien fungió como la árbitra central del compromiso, la afición de La Máquina mantuvo grandes huecos en las tribunas del inmueble tres veces mundialista (1970, 1986 y 2026), sin embargo, La Sangre Azul se encargó de hacer sonar los bombos y platillos que acompañaban a Joel Huiqui y compañía.

Erik Lira titular pese a ‘coqueteo’ con Europa

En el XI de Joel Huiqui -el estratega que se mantiene invicto desde su llegada al primer equipo- utiliza a su capitán y estandarte de la mitad de la cancha, Erik Lira, quien pese a los rumores de una posible salida a Europa sumó su segunda titularidad en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Este fue el cuadro titular de Cruz Azul para afrontar el compromiso ante Puebla, encuentro en el que ambos llegaron tras imponer condiciones durante la Jornada 1:

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Chiquete Orozco, Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi.

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Luka Romero y José Paradela.

Delanteros: Nicolás Ibáñez y Gabriel Toro Fernández.

BFG