Sebastián Cáceres es el cuarto uruguayo  titular en un Mundial mientras pertenece a la Liga MX

Al margen de la obvia participación de jugadores de la Liga MX en el Tricolor, hay otros combinados que tienen elementos del futbol mexicano. En ese sentido, Sebastián Cáceres, el América, en México, Estados Unidos y Canadá 2026 se convirtió en el cuarto uruguayo que sale como titular en un Mundial en tanto pertenece a algún equipo del balompié nacional, según el especialista Óscar Guevara. ¿Pero quiénes son los otros tres charrúas?

El primero fue Sebastián El Loco Abreu, que defendía los colores del Cruz Azul durante el Mundial 2002. El icónico delantero uruguayo, que dejó una huella imborrable en varios equipos de México, entre ellos los Tecos de la UAG, el Monterrey y los Tigres de la UANL, demostró un olfato goleador letal con La Máquina, registrando 46 goles en 52 partidos. Su participación en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 con la selección de Uruguay mientras militaba en el cuadro celeste es uno de los capítulos más recordados por la afición cementera. Es ese certamen jugó tres encuentros.

A Egidio Arévalo Ríos le decían El Cacha. Destacó como un mediocampista defensivo incansable, caracterizado por su garra charrúa, fuerza y liderazgo en la contención.

Sebastián Cáceres, en acción contra Arabia Saudita. Reuters

Fue pilar de la Selección de Uruguay, logrando el cuarto lugar en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que disputó cuatro compromisos mientras pertenecía al Morelia. Su exitosa trayectoria en clubes incluye un histórico paso por la Liga MX con los Tigres UANL, donde fue campeón del Apertura 2015. El mediocentro también jugó en Europa con el Palermo de Italia.

Carlos Sánchez es un mediocampista ofensivo de gran trayectoria que enamoró a la afición del Monterrey, equipo en el que militaba cuando fue convocado para el mundial de Rusia 2018. Destacó siempre por su velocidad, despliegue y pegada, virtudes que lo consagraron como el Mejor Jugador de América en año 2015. En el torneo ruso jugó un solo partido.

Su exitosa carrera en el futbol profesional incluye pasos brillantes por River Plate, con el que conquistó la Copa Libertadores, además de militar en escuadras importantes como el Santos FC de Brasil. Actualmente, a sus 41 años, mantiene su vigencia en el club Rentistas de su país.