Uruguay culpa a la FIFA por los retrasos de vuelo hacía Estados Unidos 

Uruguay enfrenta serios contratiempos en su viaje a Estados Unidos a horas de su debut en el Mundial 2026.

La selección charrúa, que se encontraba concentrada en México tras su preparación, vio demorado su vuelo chárter hacia Miami, donde disputará su primer partido del torneo.

Este inconveniente logístico se suma a las tensiones habituales previas a un debut mundialista y genera preocupación en la delegación, ya que el equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesita llegar con tiempo para aclimatarse y cumplir con las obligaciones mediáticas.

La AUF culpa a la FIFA por los retrasos

Tras el incidente, la Federación Uruguaya de Futbol ha responsabilizado directamente a la FIFA por los fallos en la organización del traslado.

Según reportes de The Athletic, la AUF señaló que los problemas son ajenos a ellos, ya que es la entidad rectora del futbol mundial la encargada de gestionar los vuelos chárter para las selecciones participantes.

El avión asignado no contaba con la documentación y permisos necesarios para aterrizar en Miami, lo que obligó a buscar una solución de urgencia y generó un retraso de varias horas.

Medios uruguayos y reportes internacionales coinciden en que el error radicó en trámites burocráticos que FIFA debía completar con antelación.

Esto provocó molestia en la delegación, ya que Bielsa y su cuerpo técnico se perderán la conferencia de prensa previa al partido, lo que podría acarrear multas según el reglamento.

La AUF ha expresado su malestar formalmente ante FIFA, destacando que estos fallos afectan el rendimiento y la preparación de una selección que llega como una de las candidatas a sorprender en el Grupo H.

¿Cuándo llegará Uruguay a Estados Unidos?

Con el nuevo vuelo ya en marcha, la selección uruguaya llegará a Miami en las próximas horas del domingo.

Aunque el retraso les resta margen de maniobra, se espera que el plantel aterrice con suficiente tiempo para instalarse en su hotel y realizar una recuperación ligera antes del debut del lunes ante Arabia Saudita.

El equipo priorizará el descanso y reuniones tácticas internas para contrarrestar el cansancio acumulado.

De cara al futuro inmediato del Mundial, se espera que FIFA agilice los protocolos para evitar que otros equipos sufran inconvenientes similares