Obed Vargas sale fortalecido tras su titularidad ante Barcelona

Obed Vargas vivió ante Barcelona su segunda titularidad desde que arribó al Atlético de Madrid, jugando los 90 minutos y mostrando características que hicieron al aficionado Colchonero destacar la participación del mexicano, quien busca un sitio con el Tri en el Mundial 2026.

Compartiendo la mitad de la cancha junto con Koke, Obed Vargas lograba desprenderse hacia el eje del ataque y recargarse por la banda de la izquierda, atacando la posición en la que se encontraba Ronald Araújo y, posteriormente, Gerard Martín, quien terminó el compromiso tras una polémica revisión en el VAR que lo mantuvo en el terreno de juego.

Pese al triunfo azulgrana en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, la afición del Atlético de Madrid logró reconocer al mexicano y -en algunos casos- aseguraron que no deberían desprenderse de él una vez concluida la temporada para cederlo a otro equipo con el objetivo de brindarle una mayor cantidad de minutos.

Una de las jugadas más destacadas -quitando el lujo de Lamine Yamal- fue la que se vivió en el minuto 70, cuando en un mano a mano logró maniatar a Marcus Rashford, enviando el esférico a tiro de esquina y arrebatándole una oportunidad al Barcelona cuando todo se mantenía igualado sobre el terreno de juego.

Los siguientes partidos del Atlético de Madrid marcarán el rumbo de la temporada para el conjunto de la capital española, ya que se medirán al Barcelona en los Cuartos de Final de Champions League y a mediados de abril disputarán la Final de la Copa del Rey ante Real Sociedad.

En LaLiga se mantienen sin posibilidad de título y cuentan con una ventaja abismal para disputar Champions la siguiente temporada.

En el plano personal, Obed Vargas intentará contar con minutos en este tramo final de la temporada para volver a un llamado de la Selección Mexicana y asegurar su sitio en el Mundial 2026, donde muy probablemente estará desde el banquillo esperando una oportunidad para lucirse.

BFG