Sarah Schleper se despide de los Olímpicos en Milano Cortina: "Es tiempo de las jóvenes"

La historia de Sarah Schleper y los Juegos Olímpicos de Invierno ha tenido un último capítulo en Milano-Cortina 2026, aunque la historia no terminó como ella esperaba con una descalificación. Sin embargo, es momento de dejar el equipamiento y pasar al siguiente capítulo.

Luego de su participación en la prueba del domingo, Schleper confirmó que Italia fue la última ocasión en que participó en unos JO de Invierno, esto después de siete ediciones representando tanto a Estados Unidos como a México.

“Lo siento como un adiós porque quiero darles chance a las jóvenes; es importante darles espacio para que comiencen su carrera. Yo sé que tengo el nivel y lo tendré hasta que me muera, pero es momento de retirarme. ¡Viva México!”, expresó conmovida Sarah Schleper a Claro Sports al finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

A sus 46 años, la esquiadora de origen estadounidense, pero naturalizada mexicana desde 2014, cerró una trayectoria de más de dos décadas en la élite del esquí alpino. Schleper, quien disputó en Italia sus séptimos Juegos Olímpicos, se retira como una de las figuras más carismáticas y resilientes de la delegación nacional, destacando el ambiente de "paz y amor" que encontró compitiendo bajo la bandera tricolor.

Schleper planea cambiar la nieve por las olas. La atleta adelantó que su nueva etapa personal incluye pasar tiempo en las playas de Oaxaca, donde planea dedicarse al surf junto a su familia

El rigor del reglamento: Descalificada por un milímetro

El cierre de su carrera en la prueba de slalom gigante no estuvo exento de drama. Tras completar el recorrido y cruzar la meta en medio de la expectación internacional, el comité organizador notificó la descalificación oficial de la mexicana debido a una infracción técnica en su equipo.

De acuerdo con la normativa de la Federación Internacional de Esquí (FIS), una sección específica de los esquíes debe medir exactamente 50 milímetros; el equipo de Schleper registró 51 milímetros. Esta diferencia mínima, que responde a protocolos de seguridad y estandarización, derivó en su exclusión inmediata de la tabla de resultados.

“Los medí anoche y estaban bien, no sé qué pasó. Casi lloré, pero es deporte y hay reglas; fue un accidente”.

Un legado familiar en la nieve

Pese al trago amargo de la descalificación, Milano Cortina 2026 marcó un hito histórico para el deporte invernal en México: Sarah compartió la justa olímpica con su hijo, Lasse Gaxiola, quien también compitió en las pruebas técnicas de esquí alpino. Esta es la primera vez que madre e hijo representan a México en una misma edición olímpica.