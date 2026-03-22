¡Se volvió loco! Édgar Guerra empuja al árbitro y se expone a 1 año de suspensión

El delantero colombiano de Puebla, Édgar Guerra, perdió completamente el control y tras salir de cambio en la derrota parcial de su equipo ante Santos, empujó al Cuarto árbitro del compromiso, viendo la tarjeta roja y exponiéndose a una severa multa por parte de la FMF; la sanción deportiva podría ser de hasta 1 año de suspensión.

Corría el minuto 60 del partido cuando, luego del gol de Santos, el técnico Albert Espigares decidió prescindir de Édgar Guerra, quien al momento de salir del terreno de juego, se hizo de palabras y empujó a Fernando Alexander Cruz, Cuarto árbitro del duelo disputado en el TSM.

Una vez que salió del terreno de juego para darle su sitio a Alexis Canelo, el central del compromiso -Yonatan Peinado- se dirigió a la banca para expulsar al futbolista colombiano, quien abandonó la cancha de manera discreta.

Así fue el momento en el que Édgar Guerra perdió la cabeza y empujó a Fernando Alexander Cruz.

De 2 partidos a un año de suspensión por agresión

Será fundamental conocer qué es lo que dice la cédula arbitral del compromiso, ya que existen tres categorías en las cuales podría calificarse esta actitud de Édgar Guerra.

De acuerdo a los antecedentes con Enrique Triverio (Toluca en 2017) y Pablo Aguilar (América 2018) la suspensión que podría tener va desde 2 partidos hasta un año sin poder disputar ningún partido de Liga MX.

Estos son los tres conceptos que podrían parecer en la cédula arbitral:

- Falta leve.

- Conducta violenta.

- Agresión física.

Este Clausura 2026, Edgar Guerra vive su segundo torneo defendiendo la playera de Puebla. Mexsport

BFG