Santiago Sosa interesa al Monterrey: solución de 12 millones tras el fracaso de los Rayados en 2026

El Torneo Clausura 2026 dejó una herida profunda en la Sultana del Norte. Tras quedar fuera de la fase final, los Rayados del Monterrey han iniciado una reestructuración que apunta directamente a Argentina. El nombre que encabeza la lista de deseos de la directiva es Santiago Sosa, el capitán de Racing Club, quien se ha convertido en el objetivo prioritario para reconstruir un mediocampo que lució frágil y sin liderazgo durante el presente certamen.

Con una de las plantillas más costosas de la Liga MX, el Monterrey firmó uno de sus peores torneos en la historia reciente. La eliminación temprana evidenció la falta de un "eje" en el centro de la cancha. Ante esta situación, el perfil de Santiago Sosa emerge como la pieza ideal: un volante con salida clara, presencia física y la experiencia de portar el brazalete de capitán en un equipo como La Pandilla.

Desde Argentina, los reportes indican que la relación entre el jugador y la directiva de Racing está sumamente desgastada debido a discrepancias salariales. Esta grieta es la que busca aprovechar el equipo regiomontano.

Sin embargo, respecto a la cláusula de salida Racing ha sido tajante: 12 millones de euros es el precio para quien desee llevarse a su referente de forma inmediata. En ese escenario, Sosa estaría presionando para salir en este mercado de verano, seducido por el ambicioso proyecto económico y deportivo que ofrece el Monterrey.

La afición del Monterrey está más que molesta con el desempeño de su equipo. Mexsport

De concretarse la contratación, Sosa llegaría para ser la piedra angular de un esquema que necesita recuperar la posesión del balón y la solidez defensiva.

A diferencia de otros refuerzos mediáticos que han fallado en adaptarse al futbol mexicano, Sosa ofrece jerarquía inmediata. Su capacidad para jugar como mediocentro único o en un doble pivote le daría al próximo director técnico de los Rayados la flexibilidad táctica necesaria para competir en el Apertura 2026.

Los Rayados, con mucho trabajo por delante. Mexsport

La directiva sabe que no hay margen de error. Tras el fracaso actual, la inversión de 12 millones por Santiago Sosa se ve como un seguro de vida para devolverle a la afición del Estadio BBVA un equipo digno de los primeros puestos. Las próximas semanas serán clave para cerrar un acuerdo que promete sacudir el mercado de pases latinoamericano.