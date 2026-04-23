El valor de las páginas y los goles, los Pumas transforman vidas a través de la lectura

En el corazón de la Cantera de Ciudad Universitaria, se combinaron el ambiente de la energía del futbol y la magia de las letras. En el marco del Día Internacional del Libro, el Club Universidad demostró que su compromiso trasciende las canchas al celebrar la culminación de la campaña “Pasar el libro, 5ª. Edición”, una iniciativa que busca sembrar conocimiento en las nuevas generaciones.

La meta era ambiciosa, pero la respuesta fue histórica. Gracias a la sinergia entre la institución, su afición y aliados estratégicos, se logró la donación de 3,374 libros. Estos ejemplares, que representan miles de historias y oportunidades de aprendizaje, fueron entregados oficialmente a la fundación “Dignifica tu vida”, asegurando que cada tomo llegue a las manos de niños que encontrarán en ellos un refugio y una herramienta de inspiración e impulso para enfrentar el día con día.

El evento contó con la presencia de figuras clave que respaldan esta misión educativa: la doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva, de la UNAM, junto a representantes de marcas comprometidas con la responsabilidad social como DHL Express México, Telcel, Mifel y KEM.

La identidad de los Pumas se construye con valores, y nadie mejor para representarlos que Fátima Delgado y Pablo Bennevendo. Ambos futbolistas, referentes de los primeros equipos femenil y varonil, se despojaron por un momento de la intensidad de los entrenamientos para convertirse en promotores de la cultura.

“Muchas gracias por apoyar y a los aficionados por fomentar la lectura en los niños. Gracias por todo lo que donaron”, expresó Fátima Delgado, destacando el papel fundamental de los patrocinadores en este logro colectivo.

Por su parte, Pablo Bennevendo hizo hincapié en el impacto social de cada donación: “Es de suma importancia inculcar la lectura en los más chicos. Aportar un granito de arena siempre ayuda mucho. Esperamos que estos libros les ayuden mucho a todos ustedes”.

Pablo Bennevendo, promotor de la lectura. Mexsport

Para el Club Universidad esta campaña es un pilar de su filosofía. Al fomentar que los libros circulen y no se queden estáticos en un estante, la institución y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM refuerzan la educación como la base del cambio social.

Con la quinta edición de “Pasar el libro”, los Pumas reafirman que, tanto en el estadio como en la soledad ante un buen libro la unión entre comunidad, patrocinadores y equipo es la fórmula ganadora. A final de cuentas, el futbol es un juego; la lectura, también. Nada más importante para la niñez que jugar.