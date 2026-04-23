¿Se va de Chivas? La 'Hormiga' González revela su plan para llegar a Europa pronto

El vertiginoso ascenso de Armando González en la Liga MX no pasó desapercibido para nadie. La joven promesa de las Chivas del Guadalajara, mejor conocido como la 'Hormiga', rompió el silencio sobre su futuro profesional y dejó claro que su mentalidad no conoce fronteras. En una reciente charla que sostuvo con los micrófonos de Fox Sports, el atacante rojiblanco encendió las alarmas en Verde Valle al confesar que el sueño de emigrar al Viejo Continente se encuentra mucho más cerca de lo que muchos imaginan.

'Hormiga' González con los brazos en alto. Mexsport

Para el canterano, la posibilidad de dar el salto a las ligas de élite no es una simple fantasía lejana, sino un objetivo real y tangible por el que trabaja cada mañana. La 'Hormiga' González atraviesa un momento dulce con el gol y su madurez dentro del área lo posiciona como el próximo gran exportador del Rebaño Sagrado. El delantero siente que, si mantiene el nivel actual, las ofertas de los clubes internacionales no tardarán en tocar a su puerta.

EL SUEÑO EUROPEO: UN OBJETIVO A CORTO PLAZO

La ambición del artillero mexicano resultó evidente cuando le preguntaron sobre sus aspiraciones fuera de nuestras fronteras. Sin titubear, Armando aseguró que ve su salida a Europa como un proyecto a corto plazo. "Siento que está cerca. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores ligas se fijará en mí", comentó el jugador, quien entiende que la disciplina diaria es la única llave que abrirá esa puerta.

'Hormiga' González jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

Esta mentalidad competitiva llega en un punto clave de su carrera, donde se convirtió en el referente ofensivo que la afición de Chivas tanto esperó. Sin embargo, a pesar de tener la mira puesta en el otro lado del Atlántico, el futbolista mantiene los pies sobre la tierra y sabe que su vitrina principal sigue siendo el torneo local, donde cada anotación lo pone bajo la lupa de los visores extranjeros que rastrean talento en la Liga MX.

PRIORIDADES CLARAS: TÍTULO CON CHIVAS ANTES QUE LA GLORIA PERSONAL

A pesar de sus deseos de trascender internacionalmente, la 'Hormiga' demostró un compromiso total con los colores del Guadalajara. Al ser cuestionado sobre qué prefería, si un campeonato de goleo individual o levantar el trofeo de liga con su club, el delantero eligió la gloria colectiva. Para él, darle una alegría a la nación chiva con la anhelada estrella número 13 está por encima de cualquier trofeo personal en sus vitrinas.

'Hormiga' González sentado sobre el césped. Mexsport

Gran parte de esta mentalidad ganadora y la confianza que desborda el equipo se debe a la gestión de su actual director técnico. González no escatimó en elogios para Gabriel Milito, quien llegó al banquillo para transformar la dinámica del grupo. El joven atacante señaló que el estratega argentino les inyectó un "hambre por ganar" que no sentían en semestres anteriores. Bajo el mando de Milito, la 'Hormiga' González encontró el escenario perfecto para brillar, convencer a su gente y, muy probablemente, preparar las maletas para una futura aventura en el balompié europeo.