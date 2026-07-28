Hugo Camberos brilla en el Premundial Sub-20 y Europa ya lo sigue de cerca

La Selección Mexicana Sub-20 está firmando un gran Campeonato de la Concacaf. Con dos victorias y sin haber recibido gol, el equipo ya se encuentra clasificado a Cuartos de Final.

El ‘Mini Tri’ dirigido por Álex Diego muestra solidez, contundencia y una generación de canteranos que está dejando huella desde el primer partido.

Hugo Camberos es uno de ellos. Su desborde, personalidad y capacidad para decidir partidos lo tienen como la figura más visible del Tri en este Premundial.

Hugo Camberos anotó el gol de México y dio la asistencia para el segundo tanto X:@miseleccionsubs

Clubes europeos se fijan en Hugo Camberos

Según información de Kery Ruiz, las destacadas actuaciones de Hugo Camberos en el Premundial Sub-20 han reactivado con fuerza el interés de clubes europeos.

El canterano rojiblanco, que ya había despertado miradas tras el Mundial Sub-20 de Chile 2025, vuelve a estar bajo la lupa de varios visores que se encuentran en México siguiendo de cerca sus movimientos.

El propio entorno del jugador ha confirmado en días recientes que hay seguimiento constante de equipos del Viejo Continente, principalmente de Bélgica y Países Bajos.

Para Chivas la situación no es sencilla. Aunque el club cuenta con un contrato que lo amarra hasta 2028 y una cláusula europea que busca proteger la operación, el buen momento del futbolista eleva su cotización y complica cualquier intento de retenerlo a largo plazo si llega una oferta concreta.

El Rebaño sabe que en este mercado los talentos de 19 años con minutos internacionales y goles en torneos oficiales se mueven rápido.

Sandoval y Samir Inda también preocupan a Chivas

No solo Camberos está llamando la atención. Santiago Sandoval, autor de goles importantes en ambos partidos y Samir Inda, que ha aportado filtrados y participación en jugadas de gol, completan un tridente de canteranos de Guadalajara que está dominando el ataque del Tri Sub-20.

Las tres piezas se han convertido en referentes del equipo de Álex Diego y cada partido eleva su valor de mercado.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval celebrando el gol de México MEXSPORT

Con el Premundial todavía en marcha y el objetivo de clasificar al Mundial Sub-20 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el foco seguirá puesto en estos tres rojiblancos. Mientras más brillen, más difícil será para el Guadalajara retenerlos más allá de lo planeado.