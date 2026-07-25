Lazio busca a Santiago Giménez ante la posible salida del delantero del AC Milan

El futuro de Santiago Giménez en el futbol italiano vuelve a generar expectativa. La Lazio mostró interés en fichar al delantero mexicano ante la posibilidad de que abandone el AC Milan durante este mercado de transferencias, con el objetivo de reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

El conjunto romano considera que el atacante mexicano puede convertirse en una pieza clave en ofensiva y el técnico Gennaro Gattuso ve en él un perfil ideal para liderar el ataque del equipo. La Lazio ya analiza las condiciones de una posible negociación y busca conocer la disponibilidad del Milan para dejar salir al futbolista.

Santiago Giménez podría cambiar de equipo en la Serie A

La etapa de Giménez con el Milan no ha cumplido hasta ahora con las expectativas generadas tras su llegada procedente del Feyenoord. El delantero mexicano arribó como una de las grandes apuestas ofensivas del club rossonero, pero una temporada marcada por lesiones y una baja producción goleadora le impidió consolidarse como titular habitual.

Ante este escenario, la directiva del Milan estudia diferentes alternativas para definir el futuro del atacante. Aunque el club italiano no descarta una salida, buscaría recuperar parte de la inversión realizada cuando apostó por el fichaje del mexicano.

Entre las opciones que se manejan aparece una posible cesión con opción de compra, aunque las diferencias económicas entre ambas instituciones podrían complicar el acuerdo. La Lazio, por su parte, confía en las capacidades goleadoras del delantero y considera que un cambio de escenario podría ayudarlo a recuperar confianza.

Para Santiago Giménez, llegar a otro equipo de la Serie A representaría una oportunidad para recuperar protagonismo y demostrar nuevamente el nivel que mostró durante su etapa en Países Bajos. Mientras tanto, el Milan deberá tomar una decisión sobre uno de sus fichajes más importantes de los últimos mercados.