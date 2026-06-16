¡Oficial! Santi Gimenez tiene nuevo DT; AC Milan elige a Ruben Amorim 

El AC Milan cerró una de sus peores campañas recientes, culminando en la quinta posición de la Serie A y quedando fuera de la Champions League, un golpe duro para un club con aspiraciones de grandeza.

La irregularidad, los resultados negativos en la recta final y la salida de Massimiliano Allegri marcaron un cierre decepcionante que obligó a la directiva a tomar decisiones drásticas para reconstruir el proyecto.

Ruben Amorim se va del banquillo del Manchester United con un paupérrimo porcentaje de victorias del 35 por ciento. Reuters

Con el objetivo de devolver al equipo a los primeros planos del futbol italiano y europeo, los rossoneri han apostado por un nuevo ciclo con Ruben Amorim.

Ruben Amorim es el nuevo director técnico del AC Milan

El club italiano confirmó de manera oficial el fichaje del entrenador portugués Ruben Amorim como su nuevo entrenador, poniendo fin a las especulaciones de los últimos días.

Amorim, de 41 años, regresa al banquillo tras su paso por el Manchester United, donde fue despedido en enero de 2026.

El técnico firmó un acuerdo inicial por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de extenderlo por un año más hasta 2029.

El salario base se sitúa hasta los 3.5 millones de euros por temporada, a los que se pueden sumar hasta un millón de euros en bonos por objetivos como clasificar a la Champions League o ganar títulos.

Ruben Amorim dando indicaciones. REUTERS

Santi Gimenez tendrá la oportunidad de impresionar a Amorim

Santiago Gimenez, delantero mexicano del AC Milan, contará con Ruben Amorim como su nuevo director técnico para la próxima temporada.

Tras una campaña con altibajos y problemas de continuidad, el ‘Bebote’ encuentra en el portugués a un entrenador que valora el dinamismo ofensivo y podría potenciar sus cualidades como goleador.

Con un nuevo proyecto en marcha, el mexicano tiene la oportunidad de recuperar protagonismo, consolidarse como referente en ataque y contribuir al regreso del Milan a la Champions League esta temporada.