Santiago Gimenez no será convocado para el México Vs Portugal

México enfrentará a Portugal y Bélgica a finales del mes de marzo, partidos para los que Santiago Gimenez no estará siendo considerado por Javier Aguirre; su regreso con Selección Mexicana podría darse hasta el mes de mayo, apenas 20 días antes del Mundial 2026.

Pese a que Santiago Gimenez volvió a los entrenamientos con el Milan, Javier Aguirre no tomará en cuenta al delantero de 24 que busca disputar su primera Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, la falta de ritmo futbolístico y la intención de protegerlo es vital para relegarlo de cara a los siguientes compromisos del Tri.

“Aún no lo ven al 100 por ciento y Milán solicitó que no fuera convocado para no arriesgarlo”, compartió el periodista Gibrán Araige.

Para los duelos frente a Portugal y Bélgica, los delanteros que serían convocados en busca de un sitio en el Mundial 2026 serían 3, puesto en el que Raúl Jiménez luce para ser titular inamovible:

Raúl Jiménez – Fulham, Inglaterra.

Armando Hormiga González – Chivas, México.

Germán Berterame – Inter Miami, Estados Unidos.

Para la Copa del Mundo, Javier Aguirre únicamente estaría convocando a tres centros delanteros, por lo que uno de los mencionados –en caso de que Santiago Gimenez se sume a la lista- estaría perdiendo la posibilidad de representar a México en la justa veraniega que arranca el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.

Últimas pruebas para Santiago Gimenez previo al Mundial 2026

El delantero del Milan buscará estar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas de cara al Mundial 2026 para ser parte de la lista final de Javier Aguirre y convertirse en la segunda opción en el eje del ataque, ya que el puesto de titular parece que está totalmente apartado para Raúl Jiménez:

México Vs Ghana / viernes 22 de mayo - Estadio Cuauhtémoc.

México Vs Australia / sábado 30 de mayo - Rose Bowl Stadium.

México Vs Serbia / jueves 4 de junio - sede por confirmar.

BFG