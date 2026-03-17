Vandalizan mural del Mundial 2026 en inmediaciones del Estadio Azteca

A poco menos de tres meses de disputarse el Mundial 2026, las críticas hacia FIFA se mantienen en las inmediaciones del Estadio Azteca, vandalizando murales y mostrando su descontento con la tercera Copa Mundial que se disputará en el país.

Exigiendo despojo para el Mundial 2026 y agua para el pueblo, fue como vandalizaron las fotografías de Jesús Gallardo, Roberto Piojo Alvarado y Edson Álvarez, futbolistas de la Selección Mexicana que estarían en la lista final de 26 futbolistas del Tri.

Capturando el momento exacto en donde modifican las imágenes de los jugadores, así terminaron las postales ubicadas debajo del puente que une el Circuito Estadio Azteca con Calzada de Tlalpan:

Será este sábado 28 de marzo cuando la Selección Mexicana reciba a Portugal en la cancha del remodelado Estadio Azteca, prueba que será la primera de cara a la Copa del Mundo en donde México estará disputando dos de sus tres compromisos de Fase de Grupos en la capital del país, mientras que el otro será en el Estadio Akron que ya luce sus bancas remodeladas.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca, nombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, contará con 5 partidos de la justa a disputarse el siguiente verano. Estos son todos y cada uno de los compromisos con sus fechas y horarios establecidos:

México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio – 13:00 horas.

Uzbekistán Vs Colombia / miércoles 17 de junio – 20:00 horas.

México Vs Play-off D UEFA / miércoles 24 de junio – 19:00 horas.

Dieciseisavos de final (1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I) / martes 30 de junio – 13:00 ó 19:00 horas.

Octavos de final / domingo 5 de julio – 14:00 ó 18:00 horas.

México comenzará el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, enfrentando a Sudáfrica. Mexsport

BFG