Messi llega a 100 partidos con Inter Miami en el Clásico del Sol ante Orlando City

Lionel Messi está por alcanzar una marca histórica con el Inter Miami al disputar su partido número 100 con el club, en un duelo especial frente a Orlando City dentro de la temporada 2026 de la Major League Soccer.

El encuentro, correspondiente al llamado “Clásico del Sol”, no solo marca un hito personal para el argentino, sino que también tiene peso en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este. Inter Miami llega con buen momento, mientras que Orlando City busca salir de la irregularidad.

A casi tres años de su llegada, Messi ha transformado al club y a la liga con actuaciones decisivas, títulos y un impacto mediático sin precedentes.

Los momentos que han marcado la era Messi en Inter Miami

1. Debut de ensueño (2023)

Messi tuvo un estreno inolvidable ante Cruz Azul en la Leagues Cup, donde marcó un gol de tiro libre al 90+4’ para darle la victoria a su equipo y cortar una racha negativa.

2. Primer título: Leagues Cup 2023

El argentino fue figura total al conquistar el primer trofeo en la historia del club, siendo goleador y MVP del torneo tras vencer a Nashville SC.

3. Supporters’ Shield 2024

Con un doblete ante el Columbus Crew, Messi lideró al equipo al título que reconoce al mejor de la temporada regular, consolidando a Inter Miami como potencia en la MLS.

4. El “Efecto Messi”

Su llegada revolucionó la liga, llenando estadios en todo Estados Unidos y rompiendo récords de asistencia, como el lleno en Kansas City con más de 70 mil aficionados.

5. Los 900 goles (2026)

Vestido de rosa, Messi alcanzó la histórica cifra de 900 goles oficiales en un partido de Concacaf ante Nashville, sumando otro récord a su carrera.

6. Nueva casa: Freedom Park

El argentino también es protagonista en la nueva etapa del club con el estreno del Miami Freedom Park, símbolo del crecimiento institucional.

Con 100 partidos a la vista, Messi demuestra que su paso por la MLS no es una etapa de retiro, sino una etapa de protagonismo, títulos y crecimiento para el futbol en Estados Unidos.