VIDEOS: El tren que Marcel Ruiz dejó pasar; el Ipswich Town vuelve a la Premier League entre locura

El futbol es un juego de tiempos y decisiones, y hoy Marcel Ruiz parece haber quedado atrapado en el muelle mientras el barco del Ipswich Town zarpaba hacia la gloria. La ciudad de Ipswich es hoy un carnaval de bengalas azules y locura colectiva tras asegurar su ascenso directo a la Premier League, una proeza que el mediocampista mexicano pudo haber vivido desde dentro… Pero él decidió tomar otro camino.

Hace apenas unas semanas, cuando los Tractor Boys batallaban en la crudeza de la Championship, el club buscó al volante del Toluca. Sin embargo, Ruiz declinó la oferta. Su plan parecía lógico: quedarse en México para asegurar el aparador de la Selección Nacional rumbo al Mundial, evitando el riesgo de una adaptación tardía en Inglaterra que pudiera costarle la convocatoria.

El destino, siempre caprichoso, le jugó una mala pasada. Una lesión de ligamentos de rodilla lo alejó de las canchas justo en el momento cumbre, y aunque apenas ha vuelto a la actividad, el ritmo mundialista ahora se siente como una meta lejana y difusa. Mientras Marcel lucha por recuperar su nivel en la Liga MX, el Ipswich Town celebra en las calles el regreso a la élite mundial.Ruiz rechazó la Segunda División inglesa buscando el escaparate de su vida; hoy, el Ipswich ya es de Primera y el mexicano ve por televisión la oportunidad que su propia prudencia, y una rodilla frágil, le arrebataron.