Alfredo Harp Helú dispara su fortuna con venta multimillonaria de los Padres de San Diego

El fin de semana de Grandes Ligas en la capital mexicana dejó una postal que trasciende lo deportivo ya que José E. Feliciano, nuevo rostro al mando de los Padres de San Diego, compartiendo el palco principal con el accionista mexicano Alfredo Harp Helú. La presencia de Feliciano en el estadio que lleva el nombre de su socio no fue un acto protocolario más, sino la confirmación de una alianza estratégica que hoy alcanza una cifra récord de 3,900 millones de dólares.

Este sábado se dio a conocer de forma oficial que la familia Seidler anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para la transferencia del control de los Padres a un grupo liderado por José E. Feliciano y Kwanza Jones.

Detrás de la transferencia de control de la franquicia se esconde una de las jugadas financieras más exitosas para un inversionista azteca en el deporte profesional. Harp Helú, quien se mantiene como el segundo socio con mayor participación en el equipo, ha visto cómo su apuesta inicial de 2012 se transformó en un activo de cientos de millones de dólares.

El cálculo del éxito: De 80 a 390 millones de dólares

Hace 14 años, cuando un grupo encabezado por la familia Seidler adquirió a los Padres por 800 millones de dólares, Alfredo Harp Helú aportó aproximadamente 80 millones de dólares para hacerse con cerca del 10 por ciento de la propiedad. Con el cierre de la transacción actual, que valora al equipo en 3,900 millones de dólares, esa misma participación del 10% tiene ahora un valor de mercado de 390 millones de dólares.

Este incremento representa una ganancia de 310 millones de dólares para el empresario mexicano, logrando que su capital crezca casi cinco veces desde que ingresó a la Gran Carpa. A pesar del cambio de guardia, Harp Helú conservará la totalidad de su participación, consolidándose como la mano derecha del nuevo grupo propietario liderado por Feliciano y Kwanza Jones.Un relevo generacional en los palcos.

Durante los juegos contra los Diamondbacks de Arizona, la convivencia entre Feliciano y la familia Harp Helú marcó el tono de lo que será la gestión de los Padres. Feliciano, quien creció como receptor en ligas infantiles de Puerto Rico, encontró en el empresario mexicano a un aliado que comparte su visión de expandir el béisbol más allá de las fronteras estadounidenses.

“Los Padres son una fuerza unificadora en San Diego”, declararon Feliciano y Jones, una filosofía que encaja con la labor que Harp Helú ha realizado en México. Mientras la venta espera la aprobación final de los otros 29 dueños de la MLB en junio, la estructura del equipo parece más sólida que nunca, respaldada por la estabilidad de su socio mexicano y el capital fresco de un grupo que busca, finalmente, llevar un trofeo de Serie Mundial a las vitrinas de una franquicia que hoy vale oro.