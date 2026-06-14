Santi, el niño viral del suéter navideño del Tri recibe regalo de Santiago Giménez y rompe redes

Santi apareció en las inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana con un suéter verde de estilo navideño que llamó de inmediato la atención en redes sociales. La imagen, lejos de ser casual, se convirtió en símbolo espontáneo de apoyo al equipo Tricolor, al representar los colores de la bandera mexicana con una estética poco habitual en el entorno futbolero.

El caso escaló rápidamente en plataformas digitales, donde el niño fue bautizado por usuarios como “Mexi Christmas”, en referencia al atuendo que lo hizo destacar entre la multitud. Su historia cruzó del viral al reconocimiento cuando el equipo de Claro Sports logró localizarlo junto a su madre y llevarlo a una entrevista en el estudio.

Durante la conversación, Santi compartió su pasión por el futbol y su admiración por la Selección Mexicana. El momento tomó un giro especial cuando recibió mensajes de jugadores del Tricolor y distintos obsequios como muestra de reconocimiento a su entusiasmo.

El punto más emotivo llegó con la intervención de Santiago Giménez. El delantero del AC Milan envió una camiseta personalizada para el pequeño y un mensaje que rápidamente circuló en redes.

Que onda Santi tocayo, ¿Cómo estás? Te mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones y espero que te guste el regalo”, dijo el atacante en su saludo difundido por Claro Sports.

La historia cerró con una promesa que elevó aún más el alcance del momento, la posibilidad de que Santi asista a un partido oficial en el Estadio Ciudad de México. Un gesto que convirtió una imagen viral en una narrativa de conexión directa entre la afición infantil y los referentes del futbol mexicano, en un ecosistema donde las redes sociales siguen marcando el pulso emocional del deporte.