Exposición "Historia de los Mundiales de futbol en México" llega a Los Pinos: fechas  y horarios

Bajo el nombre Historia de los Mundiales en México, la exposición abrió sus puertas en el Complejo Cultural Los Pinos como parte de las actividades en el marco al Mundial 2026.

La muestra reúne imágenes históricas que retratan los torneos de México 1970, México 1986 y el Mundial Femenil de 1971, considerado un antecedente fundamental para el desarrollo del futbol femenino en el país.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), con el objetivo de preservar la memoria deportiva y cultural de estos acontecimientos que marcaron a varias generaciones.

Exposición Historia de los Mundiales Gobierno de México

¿Qué encontrarás en la exposición Historia de los Mundiales en México en Los Pinos?

La exposición presenta una selección de 29 fotografías históricas que documentan distintos momentos de los campeonatos mundiales disputados en territorio mexicano.

Las imágenes muestran escenas dentro y fuera de las canchas, desde encuentros deportivos y celebraciones populares hasta la transformación urbana que acompañó la organización de los torneos.

Además de recordar hazañas deportivas, la muestra explora el impacto social y cultural que tuvieron los mundiales en la vida cotidiana de millones de personas. El recorrido muestra cómo el futbol se convirtió en un fenómeno capaz de influir en la identidad colectiva del país.

Exposición Historia de los Mundiales Gobierno de México

Fechas, horarios y ubicación: todo lo que debes saber para visitar la muestra en CDMX

La exposición estará disponible del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la planta baja de la Casa Miguel Alemán y en espacios exteriores del Complejo Cultural Los Pinos.

La entrada es gratuita para todos los visitantes.

El recinto se ubica en Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Las autoridades culturales recomiendan consultar la programación actualizada de Los Pinos antes de la visita para verificar los horarios de acceso y las actividades complementarias.

La muestra se suma a las actividades culturales que acompañan la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Exposición Historia de los Mundiales Gobierno de México

De México 70 a México 86: las imágenes históricas que reviven los momentos más icónicos del futbol

La exposición recupera imágenes que evocan la atmósfera de México 1970, considerado por numerosos especialistas como uno de los mejores mundiales de la historia por la calidad futbolística que reunió.

También destaca momentos relacionados con México 1986, torneo que llegó al país después de que Colombia renunciara a la organización por dificultades económicas.

Las fotografías permiten observar la evolución de la infraestructura deportiva, la participación de la afición mexicana y la relevancia internacional que alcanzó el país al convertirse en anfitrión de dos campeonatos mundiales.

De acuerdo con especialistas del INEHRM, estos eventos trascendieron el ámbito deportivo y contribuyeron a proyectar una nueva imagen de México ante el mundo.

El Mundial Femenil de 1971 también tiene un lugar en esta exposición histórica

Uno de los aspectos más interesantes de la muestra es la incorporación del Mundial Femenil de 1971, un torneo que durante décadas permaneció fuera de los grandes relatos históricos del futbol.

Aunque la competencia no fue organizada por la FIFA, reunió a miles de aficionados y logró una convocatoria histórica en el Estadio Azteca.

Especialistas deportivos mencionan que la final disputada entre México y Dinamarca atrajo a más de 110 mil espectadores, una cifra que demuestra el enorme interés que despertó el futbol femenil en el país.

Para los organizadores de la exposición, rescatar este episodio permite reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo del futbol y recuperar una parte importante de la memoria deportiva nacional.

¿Por qué Los Pinos se convirtió en una de las sedes culturales del Mundial 2026?

La elección de Los Pinos como sede de esta exposición responde a una estrategia cultural que busca ampliar el impacto del Mundial 2026 más allá de los estadios.

Desde su transformación en complejo cultural, el recinto se ha consolidado como un espacio dedicado a la difusión de la historia, el arte y el patrimonio nacional.

A través de exposiciones, conversatorios y actividades comunitarias, instituciones como la Secretaría de Cultura y el INEHRM buscan acercar a nuevas generaciones a los acontecimientos que marcaron la relación entre México y el futbol internacional.

La exposición también forma parte de una serie de proyectos que buscan destacar el papel de la Ciudad de México como una de las grandes capitales mundialistas de la historia, ya que será la primera ciudad en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas: 1970, 1986 y 2026.

Más que una exposición fotográfica, Historia de los Mundiales en México representa una oportunidad para entender cómo el futbol ha acompañado algunos de los momentos más significativos de la historia reciente del país.

La muestra permite redescubrir recuerdos, reconocer episodios poco conocidos y valorar el impacto cultural que este deporte ha tenido en millones de personas dentro y fuera de las canchas.