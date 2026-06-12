Santiago Gimenez reacciona tras no jugar en el inicio del Mundial 2026: “Esto recién comienza”

Santiago Gimenez no sumó minutos en el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero su reacción en redes sociales dejó claro que el ánimo del delantero no se vio afectado tras la victoria o el debut del Tricolor en el Estadio Ciudad de México.

Lejos de mostrarse molesto o frustrado, el atacante del Milan compartió un mensaje en el que destacó la experiencia vivida junto a la afición mexicana en el arranque de la Copa del Mundo.

“Esto fue algo único”: el mensaje de Gimenez

A través de sus redes sociales, Gimenez expresó su emoción por el ambiente que se vivió en el debut mundialista de México.

Difícil explicar lo que se vivió ayer. Muchas gracias incondicionales; ver a tantas personas unidas por estos colores y sentir la fuerza que generamos entre todos fue algo único. Esto recién comienza. Sigamos todos juntos”, publicó el delantero.

El atacante también dejó una frase que llamó la atención de los aficionados: “¿Y si sí?”, en referencia al sueño de la Selección Mexicana de trascender en el torneo y alcanzar, como mínimo, los Cuartos de Final.

Regreso paulatino tras su lesión

La situación de Gimenez también está marcada por su proceso de recuperación. El delantero fue intervenido quirúrgicamente del tobillo hace algunos meses, lo que lo mantuvo fuera de actividad con el AC Milan durante un periodo importante.

Debido a ello, el técnico Javier Aguirre ha optado por llevarlo con precaución, con el objetivo de que recupere ritmo competitivo y pueda ser una pieza clave para el Tricolor en el resto del Mundial.

México, mientras tanto, continúa su camino en la Copa del Mundo con la ilusión de avanzar lo más lejos posible en casa.