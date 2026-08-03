Los Yankees aprietan el botón de emergencia: George Lombard Jr. llega a las Grandes Ligas

Los Yankees agotaron la paciencia. Después de meses buscando una solución en el campocorto, la organización decidió recurrir a su mayor joya de las ligas menores. George Lombard Jr., considerado el mejor prospecto del sistema y uno de los talentos más importantes de todo el beisbol, fue llamado a las Grandes Ligas para intentar darle estabilidad a una posición que se convirtió en un dolor de cabeza durante buena parte de la temporada.

El movimiento llega acompañado de una decisión igual de contundente ya que Anthony Volpe fue enviado a Triple-A. El jardinero Jasson Domínguez y el relevista Ángel Chivilli también fueron bajados para abrir espacio en el roster, mientras que el recién adquirido Heliot Ramos será incorporado al equipo tras el cierre del mercado de cambios.

Con apenas 21 años, Lombard se convertirá este martes en uno de los debutantes más jóvenes en la historia reciente de la franquicia. De acuerdo con The Athletic, sólo Mickey Mantle, José Rijo, Jasson Domínguez y Stan Javier llegaron más jóvenes al equipo del Bronx.

El prospecto que los Yankees se negaron a cambiar

Los Yankees recibieron múltiples llamadas por Lombard antes de la fecha límite de cambios, pero el gerente general Brian Cashman nunca contempló incluirlo en una negociación. La organización considera que el infielder es parte fundamental de su futuro.

Elegido en la primera ronda del Draft de 2023, el hijo del exligamayorista George Lombard y actual coach de banca de los Tigers aceleró su desarrollo durante la presente campaña. Aunque perdió cerca de un mes por un esguince en los dedos de la mano izquierda, regresó para destacar en Triple-A y terminó forzando la decisión de la directiva.

Aaron Boone no ocultó su entusiasmo por la evolución del joven.

Ha tenido un año excepcional. Sigue mejorando y mostrando un gran progreso. Nos encanta su carácter y su ética de trabajo", aseguró el manager de los Yankees.

Un campocorto listo para Grandes Ligas

Dentro de la organización existe la convicción de que Lombard está preparado, sobre todo por su defensa. Brian Cashman ya había adelantado semanas atrás que el joven podía jugar de inmediato en las Grandes Ligas gracias a su calidad con el guante.

Defensivamente está listo para jugar desde el primer día", aseguró el gerente general al inicio de julio.

Su perfil defensivo es precisamente lo que más seduce a los Yankees. Además de cubrir el campocorto, también puede desempeñarse en la segunda y tercera base, lo que le da mayor flexibilidad al cuerpo técnico.

A la ofensiva todavía existen interrogantes. Lombard suele necesitar un periodo de adaptación cada vez que asciende de nivel, aunque durante su paso por las menores mostró una buena disciplina en el plato, capacidad para embasarse y un poder que continúa desarrollándose.

El fracaso de Anthony Volpe abrió la puerta

La decisión también representa un duro golpe para Anthony Volpe. El ganador del Guante de Oro como novato en 2023 nunca logró consolidarse ofensivamente y volvió a sufrir una campaña llena de inconsistencias.

Los Yankees iniciaron el año con José Caballero como campocorto mientras Volpe terminaba la rehabilitación de la cirugía de hombro a la que fue sometido durante el invierno. Cuando estuvo listo para regresar, Caballero jugaba tan bien que permaneció en la alineación hasta sufrir una fractura en un dedo.

Volpe recuperó entonces la titularidad, pero después de un inicio prometedor regresó a las dificultades ofensivas que han marcado buena parte de su carrera. Una apuesta para pelear la postemporada

La promoción de Lombard complementa una agresiva fecha límite de cambios para los Yankees. El club reforzó su ofensiva con la llegada del primera base y bateador designado Luis García Jr., además de incorporar al jardinero Heliot Ramos.

Ahora la organización apuesta a que su principal prospecto aporte la estabilidad que no encontró durante meses en el campocorto. Con dos meses por disputarse antes de los playoffs, los Yankees decidieron que había llegado el momento de confiar en el futuro. George Lombard Jr. tendrá la responsabilidad de demostrar que también puede ser el presente.